Не успокоился: что сейчас происходит с вулканом Шивелуч на Камчатке

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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил очередной столб пепла

Фото, видео: Мельников Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Вулкану Шивелуч снова не спится. Огненная гора выбросила очередной столб пепла. В этот раз его высота составила пять с половиной километров. Вскоре он осядет в ближайших поселках. И в первую очередь, в Ключах, который совсем рядом с опасным соседом. От толстого слоя сажи там сейчас активно расчищают дворы и дороги. На помощь МЧС направило целую колонну техники. Из населенных пунктов, которые сильнее всего пострадали от бедствия, — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

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