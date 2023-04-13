Не успокоился: что сейчас происходит с вулканом Шивелуч на Камчатке

Спасатели не успевают разбирать последствия ЧП. Когда ждать новых извержений?

Вулкану Шивелуч снова не спится. Огненная гора выбросила очередной столб пепла. В этот раз его высота составила пять с половиной километров. Вскоре он осядет в ближайших поселках. И в первую очередь, в Ключах, который совсем рядом с опасным соседом. От толстого слоя сажи там сейчас активно расчищают дворы и дороги. На помощь МЧС направило целую колонну техники. Из населенных пунктов, которые сильнее всего пострадали от бедствия, — корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.