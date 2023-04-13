Огненное дежавю: причины мощного пожара в подмосковных Химках

Пламя вспыхнуло на фермерском рынке, примерно там же, где в декабре горел ТЦ Mega.

Огненное дежавю испытали этой ночью жители подмосковных Химок. Недалеко от горевшей в декабре Mega вспыхнул фермерский рынок. Пламя охватило огромную площадь. И в любой момент могло перекинуться на автозаправку. Большой беды удалось избежать только благодаря оперативным действиям пожарных. Правда, им не сразу удалось найти в городе действующие источники воды. Как развивались события, выяснил корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.