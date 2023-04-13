Более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Перцовое оружие случайно попало в руки школьника. Чем это могло закончиться?

Более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае

Фото: © РИА Новости /Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Более 20 детям потребовалась медицинская помощь после использования газового перцового баллончика в школе в Бийском районе Алтайского края. Как стало известно 5-tv.ru, происшествие случилось в селе Первомайское, на место события сразу выехали сотрудники правоохранительных органов.

Предположительно, баллончик в школу принес ученик 2010-го года рождения. Он нашел слезоточивое средство вчера и положил в портфель, однако то случайно распылилось внутри. Сейчас полицейские проводят проверку по факту произошедшего, выясняются остальные обстоятельства.

К слову, в прошлом году история с газовым баллончиком случилась в Ярославле. Охранник поликлиники брызнул в лицо 80-летней пенсионерке слезоточивым средством.

Бабушка зашла в здание, чтобы погреться, по словам очевидцем — никому не мешала. Однако сотрудник увидел угрозу в этих действиях и решил устранить ее. Сначала мужчина пытался словесно выгнать гражданку, потом физически. Когда ничего из этого не помогло, в ход пошли иные средства.

Когда баллончик был распылен, пенсионерка схватилась за глаза, стала кричать и задыхаться. Свидетели не оставили без внимания этот случай, позвали на помощь. Фельдшер медучреждения сразу осмотрел бабушку, после чего ее госпитализировали в офтальмологический травмпункт Центральной городской больницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подростки из Новосибирской области побили работников кинотеатра.

+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
82.09
-0.09 89.76
0.03
Порция оптимизма: китайский совет дня на четверг, 13 апреля

Последние новости

11:27
Более 20 детей пострадали после распыления газового баллончика в школе на Алтае
11:15
Apple отказалась от российских металлов для производства продукции
11:01
Когда Путин посетит Китай для переговоров с Си Цзиньпином?
11:00
В честь Пасхи пройдет благотворительный тираж «Русского лото»
10:47
В США ответили, будет ли диалог между Москвой и Киевом в 2023 году
10:34
Французское посольство в Москве получило посылку с костями: кому и зачем

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Военкор Коц раскрыл, где ВСУ спрятали оружие, угрожающее ДНР
Карамельная, апельсиновая и царская: ТОП-3 быстрых рецептов творожной пасхи
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео