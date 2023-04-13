Вслушиваются в шепот: почему Путин не регистрируется в соцсетях?

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 561

Песков: слова Путина услышат даже шепотом и он не нуждается в соцсетях

Вслушиваются в шепот: почему Путин не регистрируется в соцсетях?

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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Онлайн-площадки не только не интересны лидеру РФ, но и не нужны ему.

Российский лидер Владимир Путин не нуждается в аккаунтах в социальных сетях, потому что его слова всегда услышат. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с участниками «Мастерской новых медиа».

«В отличие от нас с вами он человек, любое движение которого ловит весь мир. И даже если он стоит в коридоре, говорит шепотом, в это вслушиваются все. Зачем ему канал в Telegram?» — заявил представитель Кремля.

К слову, еще в позапрошлом году Песков отмечал, что у главы государства нет профилей в социальных сетях. Тогда он подчеркнул, что у президента недостаточно времени для ведения аккаунтов, а доверять такую ответственность кому-то еще совсем не хочется.

Также в 2019 году представитель Кремля высказался о соцсетях Путина. По словам пресс-секретаря президента РФ, лидер не хочет регистрироваться на онлайн-площадках, потому что подобные платформы не представляют для него интереса и он не нуждается в них.

Ранее 5-tv.ru публиковал главные заявления и поручения Владимира Путина в день космонавтики.

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