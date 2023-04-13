В Кремле ответили на требование суда Гааги о выплате «Нафтогазу» $5 млрд изучается

Активы украинской компании были официально национализированы парламентом Крыма в 2014 году.

В Кремле прокомментировали заявление компании «Нафтогаз» о том, что суд в Гааге обязал Россию выплатить пять миллиардов долларов за активы в Крыму. Пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что власти страны займутся изучением вопроса.

В украинской компании уточнили, что решение было принято 12 апреля. По мнению организации, «Нафтогаз» понес ущерб после «захвата» крымских активов, и ему полагается выплата в размере пяти миллиардов долларов за потери буровых установок, подземного хранилища и газотранспортной системы на полуострове.

По словам Пескова, тяжба действительно имела место быть и началась она уже давно, однако решение Гаагского суда — новое.

«Надо проанализировать, наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях», -раскрыл официальный представитель Кремля.

Активы «Нафтогаза» были национализированы в 2014 году парламентом Крыма после вхождения полуострова в состав РФ. Спустя три года появились сообщения, якобы «Нафтогаз» запросит у российской стороны возместить им восемь миллиардов долларов. Обращение было передано в Гаагский суд.

Зимой 2020 года была оглашена точная сумма ущерба украинской компании после утраты имущества, расположенного на Крымском полуострове. «Нафтогаз» оценил свои потери в восемь миллиардов долларов. Сумма была рассчитана с учетом процентов.

Крым вошел в состав России после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда на территориях полуострова был проведен референдум. 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к РФ. Киев и некоторые страны отказались признавать результаты референдума.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле прокомментировали новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома».