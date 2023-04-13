Трех участников украинской ДРГ задержали в Мелитополе

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 66

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий раскрыл подробности произошедшего.

Трех участников украинской ДРГ задержали в Мелитополе

Фото: Telegram / BalitskyEV

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Стражи правопорядка задержали трех участников украинской диверсионно-разведывательной группы, которые причастны к совершению терактов в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Евгений Балицкий. Официальное заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации», — подчеркнул Балицкий.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительницу Нижнего Тагила замаскировала кошку под ребенка, чтобы спрятать наркотики.

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