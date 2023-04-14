В Сочи открылся форум «Новая философия воспитания»

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Акцент на патриотизм, историю и традиции особенно важен, чтобы противостоять информационно-психологической войне, заявил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В Сочи стартовал первый всероссийский форум «Новая философия воспитания». На открытии выступил первый заместитель руководителя администрации президента РФ и председатель наблюдательного совета общества «Знание» Сергей Кириенко.

«Очень важно, чтобы сегодня в школы, колледжи приходили ребята, которые героически выполняют и выполнили свой долг в зоне специальной военной операции. У них есть моральное право, они могут не просто правильные слова говорить, они личным примером могут показывать, что такое сегодня настоящий патриотизм. У нас даже появилась такая формулировка: „деятельностный патриотизм“», — сказал Сергей Кириенко.

По его словам, акцент на патриотизм, историю и традиции в школах и колледжах сегодня особенно важен, чтобы противостоять информационно-психологической войне, которую ведет против России Запад.

Тема:
Спецоперация
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