Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 54

Последние дни недели всегда радуют, но сегодня для теплых чувств есть еще один повод.

Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 апреля?

Пятница — лучший день недели по понятной причине. Приятно и то, что именно эта пятница также довольно благоприятна в энергетическом плане. Особенно удачными в этот день будут любые взаимодействия с людьми.

Совет дня: обязательно затейте в этот день что-нибудь новенькое. Речь не идет о чем-то глобальном, подойдет даже новый маршрут на работу. Главное — впустить в свою жизнь энергию обновления.

Предостережение дня: пятница не слишком благоприятна для лечения и посещения медицинских организаций. Так что обходите больницы стороной. Конечно, если вам доктора это не запрещают.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

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Время для новенького! Китайский совет дня на пятницу, 14 апреля

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