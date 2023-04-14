Мадуро послал представителя Госдепа США: «Предлагаю этому гринго пойти к черту»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Президент Венесуэлы Мадуро послал представителя Госдепа США к черту

Мадуро послал представителя Госдепа США: «Предлагаю этому гринго пойти к черту»

Фото: REUTERS / Leonardo Fernandez Viloria

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Президент Венесуэлы жестко отреагировал на угрозы американского правительства.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко отреагировал на призыв представителя Госдепа США усилить санкции в отношении страны. Политик в эфире Venezolana de Televisión предложил коллеге пойти к черту.

«Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле. Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», — сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы добиавл, что боливарианское правительство не приемлет угроз США. Страна самостоятельно преодолеет санкционные барьеры.

К слову, в начале марта Мадуро отметил десятилетие с момента вступления в должность первого лица Венесуэлы. Вскоре после приведения его к присяге в 2019 году в стране начались массовые протесты. Тогда глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Некоторые западные страны во главе с США признали и поддержали Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и многие другие государства поддержали легитимного президента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент Венесуэлы Николас Мадуро оценил личность российского коллеги Владимира Путина.

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