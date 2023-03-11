Мадуро: «Путин — великий воин»

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 119

Политик дал жесткие характеристики многим легендарным личностям. И лишь некоторым — положительные.

Мадуро: «Путин — великий воин»

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Читайте нас в: Дзен Новости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал главу Российской Федерации Владимира Путина «великим воином». Об этом он заявил в интервью аргентинскому журналисту Альфредо Серрано, которое транслировалась на телеканале La Pizarra.

По его словам, Джо Байден — просто президент, а Владимир Путин — великий воин.

Помимо политическим деятелей, он дал характеристик и других знаменитым фигурам. Например, он назвал Папу Римского чудотворцем.

«Джо Байден — президент, Дональд Трамп — прошлое, президент РФ Владимир Путин — великий воин, экс-президент Аргентины Маурисио Макри — помойка, Фидель Кастро — исторический гигант», — сказал Мадуро.

Кстати, на днях Николас Мадуро отметил десятилетие вступления в должность главы Венесуэлы.

Напомним, что страны Латинской Америки не стали сохранять нейтралитет или отказываться от России после начала спецоперации. Мадуро открыто заявил в ходе диалога с Путиным, что на стороне России. Также он осудил деятельность США и НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Латинская Америка поддержала спецоперацию России на Украине.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

21:24
Полина Диброва сделала признание о четвертом ребенке
21:16
Увозили на скорой: домработница Градского устроила драку в театре маэстро
21:05
Маск предложить выкупить один из крупнейших в США банков-банкротов
20:56
Депутат Европарламента обвинил НАТО в конфликте России и Украины
20:41
«Очередное позорище»: Гордон посоветовала органам опеки обратить внимание на семью Гуфа
20:28
Французский историк Тодд назвал следующую цель Путина

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Использует женщину, как мишень: психолог объяснила, почему Гуф доводит свою жену
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео