Смерть в смятых авто: двое погибли и 15 пострадали при обрушении моста в Колумбии

Эфирная новость 40

Два человека погибли и 15 пострадали при обрушении моста в Колумбии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

К трагедии могла привести изношенность конструкции.

Два человека погибли и еще 15 пострадали из-за обрушения моста в Колумбии. В этот момент на переправе находилось несколько машин, в том числе и грузовики.

Раненным пришлось самостоятельно выбираться из смятых автомобилей, а помощь оказывали очевидцы. По предварительной версии, к трагедии привела изношенность конструкции.

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

10:36
Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни
10:28
Правда ли, что основная доля белка яиц содержится в их желтке?
10:12
Подозреваемый в сливе документов Пентагона имел особое отношение к СВО на Украине
9:59
Жизненно важная переправа в Якутск стала опасной для жителей
9:47
«Проснулись вместе»: Мондезир забрал одного из сыновей у Ефременковой
9:33
Протесты во Франции стали жестче: манифестанты устроили погром на улицах Парижа

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Жанна Агузарова вернула себе былое лицо после неудачной пластики и показала фото
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев
Названы три самые частые ошибки на Пасху

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео