Как женщине вернуть удовлетворение во время интима: лайфхаки от врача

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 215

Гинеколог Маилян: филлинг для вагины поможет усилить оргазм

Как женщине вернуть удовлетворение во время интима: лайфхаки от врача

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Врач Меланей Маилян считает, что эстетическая гинекология не только возвращает красивый вид, но и яркие ощущения.

Считается, что эстетическую гинекологию могут себе позволить только звезды шоу-бизнеса, а домохозяйкам она ни к чему. Издание «Страсти» пообщалось с врачом-гинекологом, специалистом эстетической медицины Меланей Маилян и узнало, как вернуть удовольствие во время секса и какие проблемы женщины может решить современная медицина.

Сухость, отсутствие оргазма во время полового акта, опущение стенок влагалища, болезненное мочеиспускание, а также обильные выделения, асимметрия половых губ, рубцы — это лишь малая часть того, с каким запросом приходят пациентки и с чем успешно справляется эстетическая гинекология. Самое важное — тщательно и откровенно проконсультироваться с врачом, правильно выбрать процедуру и выполнять все рекомендации.

Один из самых распространенных способов восстановления эстетики интимной зоны — плазмолифтинг. Во время этой процедуры у пациентки берут плазму, центрифугируют и вводят ее под кожу. Благодаря высокой концентрации тромбоцитов кожа становится более упругой, улучшается тургор, стимулируется обмен веществ. Сухость и дискомфорт проходят в кратчайшие сроки.

Врач уточняет, что прелесть этого метода заключается в том, что уже через 24 часа можно вернуться к обычному ритму жизни и никаких ограничений не будет.

Еще одна известная процедура — интимное лазерное омоложение. Во время нее мышцам возвращается былой тонус, половые губы округляются, послеродовые дефекты проходят, а стрессовое мочеиспускание можно скорректировать всего за три сеанса с интервалом в один месяц. Никакой боли, вмешательств хирурга и реабилитационного периода.

Чтобы подготовиться к процедуре, необходимо сдать мазок на флору, сделать онкоцитологический анализ и УЗИ органов малого таза. Сама процедура длится не более 40 минут. Эффект сохраняется более года, но все зависит от возраста и состояния здоровья пациентки.

В качестве альтернативы лазеру врачи советуют обратить внимание на контурную пластику (филлинг). Эта процедура проходит с помощью инъекций гиалуроновой кислоты и коллагена. Благодаря ним можно устранить недостающий объем тканям, зуд, сухость, жжение, а также повысить тонус влагалища, скорректировать урогенитальные расстройства и даже усилить оргазмы.

Такие увлажняющие уколы «красоты» обычно рекомендуют женщинам после родов и перед наступлением менопаузы. Эта процедура полностью безболезненна, филлеры вводят под местной анестезией, покрывая специальным гелем проблематичные зоны.

«Чтобы эффект сохранялся как можно дольше, сеансы лучше повторять один раз в год», — заключила гинеколог.

У этих процедур универсальные противопоказания: сахарный диабет, беременность, воспалительные процессы в органах малого таза и онкологические заболевания. Тем не менее эксперты рекомендуют проконсультироваться с врачом.

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