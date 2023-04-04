Нездоровый интерес: о какой психической болезни говорит любовь к порнофильмам

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 27

Сексолог Максимова объяснила повышенный интерес к порно признаком психического расстройства

Нездоровый интерес: о какой психической болезни говорит любовь к порнофильмам

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder / CHROMORANGE

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Интимная жизнь с партнером у одержимых таким хобби людей летит в тартарары.

Увлечение порнофильмами может говорить о серьезном психическом расстройстве у человека. Тревожный признак — если в день на видео интимного содержания он тратит более 15-20 минут. Об этом предупредила врач-сексолог и член Ассоциации сексологов Алина Максимова.

В интервью Газете.ру эксперт уточнила, что повышенный интерес к порноматериалам в ряде случаев указывает на наличие компульсивного расстройства сексуального характера (КРСП). При таком состоянии больной не способен контролировать свои половые инстинкты. Простыми словами, к низменным удовольствиям сводится весь смысл его существования.

Помимо того, что он тратит кучу времени на просмотр интимных файлов,  его жизнь с партнером летит в тартарары: между порно и настоящим сексом он, скорее, выберет первое.

Насторожить должен и тот факт, если в 50% и более случаях человек занимается мастурбацией, глядя на интимное видео. При этом после просмотра он может испытывать чувство вины. А еще у людей с КРСП наблюдаются проблемы с оргазмом и эрекцией.

«Если просмотр порнографии становится центром внимания индивида, предпочтение отдается клиповому просмотру, а не одному фильму, то мы можем говорить о КРСП», — уверена сексолог.

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