Удачи на дорогах: как обжаловать ошибочный штраф от видеокамеры
Почти 200 млн автоштрафов выписали в России за год при помощи видеокамер
Фото, видео: © РИА Новости / Наталья Селиверстова; 5-tv.ru
Автовладельцы не редко жалуются, что получают извещения о якобы нарушениях незаслуженно. Что делать в таком случае?
На российских автодорогах стремительно растет число видеокамер, которые следят за соблюдением правил движения. Благодаря таким системам только в прошлом году в России выписано почти 200 миллионов штрафов.
Однако нередко автовладельцы получают извещения о штрафных санкциях незаслуженно. Что делать и как быть в таких случаях, разбирался корреспондент «Известий» Дмитрий Вахницкий.
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