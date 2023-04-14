Аллергия, фолликулит, старение: почему опасно не смывать макияж на ночь

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 47

Эстетист Кожаева: сон в макияже может привести к фолликулиту

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; из личного архива Ольги Кожаевой; 5-tv.ru

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Неряшливое отношение к собственной коже может обернуться необратимыми последствиями.

Ложиться спать с макияжем — значит, подписать приговор своему лицу. Конъюнктивит, дерматит, аллергия — не худшее, что может с ним случиться. В этом сходятся и представители индустрии красоты, и здравоохранения, своими мнениями они поделились в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Во-первых, если не смыли косметику, то остатки жира, пыли, грязи могут забивать поры, что является благоприятной средой для размножения бактерий и провоцирует воспаление. Кроме того, под макияжем кожа не может нормально дышать, а это провоцирует выделение кожного жира и как следствие — воспаления. Во-вторых, длительный макияж может привести к аллергическим реакциям и нарушениям барьерной функции, а она — сама важная, это ее прямая задача», — прокомментировала эстетист Ольга Кожаева.

Еще одно опасное последствие, предупреждает она, — дерматиты. При неряшливом отношении к собственному лицу в конце концов может случиться так, что при контакте с любой декоративной косметикой кожа будет отвечать раздражением.

И в-третьих, лицо при таких обстоятельствах стареет с опережением, добавляет собеседница.

«Стандартный срок обновления кожи — 28 дней, но с возрастом он увеличивается. Ночью процесс отшелушивания не останавливается. Если же мы не смываем макияж, процесс сильно замедляется», — добавила специалист.

Более того, добавила собеседница, привычка ложиться с неумытым лицом сопряжена с большим риском заработать гиперкератоз. А это — очень серьезная неприятность и не всегда поправимая: кожа словно покрывается броней и уже не реагирует ни на какие манипуляции по уходу. Ни крем, ни сыворотки, ни маски ороговевшие участки уже не проймут. Вместе с этим милое личико будет напоминать наждачную бумагу, говорит эксперт.

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; из личного архива Татьяны Егоровой; 5-tv.ru

С ней полностью согласна и врач-дерматолог Татьяна Егорова. Наряду с перечисленными проблемами, предупреждает она, есть большие риски покрыться гнойничковой сыпью.

«Если мы не будем смывать макияж несколько дней, то лицо будет в фолликулитах, пойдет гнойничковая сыпь, поры закроются, так как попадет грязь внутрь. А глаза, если не смывать, тушь, станут красными и начнется конъюнктивит», — добавила специалист.

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