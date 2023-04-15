В Севастопольской бухте приостановил работу морской пассажирский транспорт
Жителям города пообещали организовать альтернативный маршрут.
Фото: © РИА Новости / Мальгавко Сергей
Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастопольской бухте. Об этом сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в своем Telegram-канале.
О том, почему принято соответствующее решение, там не уточнили. Пассажиров при этом предупредили, что будет организован компенсационный маршрут на таких остановочных пунктах, как площадь Захарова и площадь Нахимова.
«В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», — добавили в дирекции.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в Крыму не планируется проводить парад Победы.
Читайте также
22%
-0.18 90.16
0.16
Нашли ошибку?