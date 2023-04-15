В Севастопольской бухте приостановил работу морской пассажирский транспорт

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 12

Жителям города пообещали организовать альтернативный маршрут.

В Севастопольской бухте приостановил работу морской пассажирский транспорт

Фото: © РИА Новости / Мальгавко Сергей

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Морской пассажирский транспорт приостановил работу в Севастопольской бухте. Об этом сообщила Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» в своем Telegram-канале.

О том, почему принято соответствующее решение, там не уточнили. Пассажиров при этом предупредили, что будет организован компенсационный маршрут на таких остановочных пунктах, как площадь Захарова и площадь Нахимова.

«В случае изменений в работе морского пассажирского транспорта информацию разместим дополнительно», — добавили в дирекции.

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