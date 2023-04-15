Полиция ликвидировала четверых боевиков в Ингушетии

Еще двое преступников были задержаны.

Четверо боевиков, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, ликвидированы. Еще двух преступников удалось задержать. Такое заявление сделали в пресс-службе главы региона.

Также сотрудниками МВД были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами. Кроме того, на основании показаний задержанных были арестованы девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики. Отмечается, что они оказывали содействие преступникам в укрытии и перемещении по региону.

«Еще раз хочу отметить, что у этих боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе, на жизни людей нет ничего святого», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что для этих людей религия является лишь прикрытием для решения определенных задач по дестабилизации обстановки на Кавказе.

Возле места публичного выступления премьера Японии раздался взрыв

Ранее 5-tv.ru рассказал, что израильские власти повысили меры безопасности в связи с ожиданием традиционной церемонии сошествия Благодатного огня. Стражи порядка выставили плотные заграждения на подступах к Старому городу.