Полиция ликвидировала четверых боевиков в Ингушетии

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Алексей Панков
Алексей Панков 33

В Ингушетии ликвидировали четверых боевиков

Полиция ликвидировала четверых боевиков в Ингушетии

Фото: Григорьев Максим / ТАСС

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Еще двое преступников были задержаны.

Четверо боевиков, напавших на сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, ликвидированы. Еще двух преступников удалось задержать. Такое заявление сделали в пресс-службе главы региона.

Также сотрудниками МВД были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами. Кроме того, на основании показаний задержанных были арестованы девять жителей Ингушетии и Чеченской Республики. Отмечается, что они оказывали содействие преступникам в укрытии и перемещении по региону.

«Еще раз хочу отметить, что у этих боевиков, посягнувших на мир и спокойствие в регионе, на жизни людей нет ничего святого», — отметил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он добавил, что для этих людей религия является лишь прикрытием для решения определенных задач по дестабилизации обстановки на Кавказе.

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