Возле места публичного выступления премьера Японии раздался взрыв

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Глава правительства не пострадал, его эвакуировали в безопасное место.

Возле места публичного выступления премьера Японии раздался взрыв

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Возле места публичного выступления премьера Японии Фумио Кисиды раздался громкий взрыв. Глава правительства не пострадал, его эвакуировали в Рыбный порт Сайкадзаки города Вакаяма, передает NHK.

Уточняется, что глава японского правительства планировал выступить с речью, приуроченной к выборам в Палату представителей округа Вакаяма.

Момент взрыва перед выступлением премьер-министра Японии попал на видео

По данным телеканала, рядом с местом происшествия задержали мужчину, который перед началом речи бросил в сторону Кисиды предмет, похожий на сигнальную ракету.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ погиб в результате нападения во время уличного выступления. Тогда полиция арестовала 41-летнего Тэцуя Ямагами, ранее служившего в морских силах самообороны страны.

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