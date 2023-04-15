Семья остановилась в старинном шведском отеле и увидела в столовой портрет сына

Необычная история случилась с отправившейся в Швецию британской семьей. Та возвращалась с горнолыжного курорта и остановилась в одном из старинных загородных отелей страны. Отдыхающие поздним вечером спустились в столовую и увидели там портрет своего сына, рассказывает издание The Mirror.

Первый, кто обратил на это внимание из семьи, — дочь Дженни. Девочка вместе с родителями едва не приступила к ужину. Но тут ребенок узнал до боли знакомый взгляд — словно на нее смотрел ее семилетний брат, блондин с голубыми глазами. Правда, на картине была изображена девочка, а не мальчик. В остальном –полное совпадение.

«Мама, на стене есть фотография Барни», — сказала она.

Как оказалось, кроме внешнего сходства, у мальчика больше нет ничего общего с героиней, которую нарисовал шведский художник Карл Ларсон (произведение «Цветы в долине» — Прим.ред.). Семья отнеслась к ситуации с юмором, в том числе и сам мальчик, увидевший свою копию. Позже его мама Дженни Стивенсон рассказала об удивительной истории подписчикам.

«Здесь нет абсолютно ничего пугающего, так что, наверное, все в порядке», — написала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал интересные факты о жизни шведской писательницы Астрид Линдгрен.