Экоактивистка и разведчица: что вы не знали об авторе «Пеппи» Астрид Линдгрен

О шведской писательнице Астрид Линдгрен слышал каждый ребенок. Она разгадала детскую душу и напомнила взрослым о том, кем они некогда были сами, но позабыли. На ее счету более полусотни книг, которые в общей сложности разошлись почти 165 миллионами копий.

Легендарная сказочница подарила миру таких удивительных и ни на кого не похожих персонажей, как эксцентричную Пеппи Длинныйчулок, «в меру упитанного» Карлсона, хитроумного мальчика-сыщика Калле, деловитого сорванца Эмиля.

Астрид прожила долгую жизнь, застав Первую и Вторую мировые войны, пережив немало лишений, но оставив после себя мир полный надежды, добра и радости.

Сегодня, 14 ноября, шведской писательнице исполнилось бы 115 лет. В ее день рождения 5-tv.ru рассказывает самые интересные факты о жизни и творчестве Астрид Линдгрен.

Детство и знакомство с литературой Астрид Линдгрен

Астрид Анна Эмилия Эрикссон — так звучит полное имя писательницы до замужества. Она родилась 14 ноября 1907 года на хуторе Нес близ пригорода Виммербю на юге Швеции. Она была вторым ребенком в многодетной крестьянской семье Самуэля и Ханны Эрикссонов. Несмотря на воспитание в лютеранских традициях, детям давали полную свободу и разрешали играть в свое удовольствие. Маленькая Астрид слыла непоседой: любила лазать по деревьям и устраивать шалости.

«Понятно, нас воспитывали послушными и богобоязненными, как было принято в то время, но в играх нам предоставляли полную свободу и никогда за нами не следили. И мы играли, играли без конца, как это мы только не заигрались до смерти! Мы, как обезьяны, лазили по деревьям и крышам, прыгали со штабелей досок и стогов сена до того, что начинало ныть в животе, ползали в вымышленных опасных подземных ходах — в больших кучах опилок, плавали, еще не научившись плавать, напрочь забывая приказ мамы „не заходить в воду глубже пупка“. Но мы выжили все четверо», — вспоминала Линдгрен свои игры с братом и сестрами.

Место, где родилась писательница. www.globallookpress.com / Stephan Gabriel

С детства она любила слушать фольклор — старинные предания и легенды, поэтому читать и сочинять истории она начала рано. Ее литературный талант отметили еще в начальной школе: учителя прозвали девочку «виммербюнской Сельмой Лагерлеф» в честь известной романистки и нобелевской лауреатки.

«Родители сделали наше детство счастливым, и именно в воспоминаниях о них и о своем детстве я черпала вдохновение для всех своих книг», — признавалась она впоследствии репортерам.

Переодевание в мужчин и нарушение общественных норм Астрид Линдгрен

Получив аттестат, пятнадцатилетняя Астрид с ее талантами, красотой и умом имела все шансы удачно выйти замуж, но вместо этого она устроилась на работу в местную газету «Vimmerby Tidning» на должность репортера. Молодую журналистку больше интересовали танцы, кино и джаз, чем перспектива стать домохозяйкой. В 1924-м она шокировала патриархальный Виммербю, став носить мужской костюм вместо национального платья. Астрид была одной из первых шведок, сделавших себе короткую стрижку в стиле гарсон — тренд, на который не решались даже многие эмансипированные парижские модницы.

«В Виммербю было около трех с половиной тысяч жителей, я первая в городе коротко подстриглась. Бывало, люди на улице подходили, просили меня снять шляпу, показать стриженую голову. Примерно в то же время французский писатель Виктор Маргерит издал свою „La Garçonne“ („Холостячку“), скандальный роман, получивший мировую известность. Думаю, девушки всего мира пытались походить на Ля Гарсон — я, по крайней мере, пыталась», — вспоминала Астрид Линдгрен.

Рождение внебрачного ребенка в 19 лет у Астрид Линдгрен

Спустя некоторое время работы в редакции у Астрид завязывается роман с владельцем газеты Райнхольдом Блумбергом. Однако у их отношений не могло быть будущего. Во-первых, мужчина был старше своей пассии на 30 лет, во-вторых, он был женат и воспитывал семерых детей. Служебный роман прекратился, когда девушка забеременела.

«Иногда Ханна [мать Астрид] огорченно и с неприкрытым удивлением спрашивала: „Как ты могла?“. Ей казалось, если мне непременно надо было забеременеть, можно было, по крайней мере, найти кого-нибудь другого. И, честно говоря, я тоже так думала. Ни себе, ни Ханне я не могла ответить на вопрос „как ты могла?“. Но когда это юные, неопытные, наивные дурочки могли на него ответить? Как там в этом рассказе Сигурда о легкомысленной Лене? Я читала о ней в ранней юности. Совсем не красавица, уверял писатель, она „все же пользовалась спросом на рынке желания“. Я читала и думала с какой-то завистью: „Ах, быть бы хоть как она!“ Ну и мне это удалось. Правда, такого результата я не предвидела», — объясняла она.

Бронзовый мемориал Астрид Линдгрен в Швеции. Imago / ТАСС

В планы девушки не входили огласка и разрушение семьи любовника, но долго скрывать растущий живот от людских глаз она тоже не могла. Чтобы избежать пересудов в провинциальном городке, Астрид Эрикссон перебралась в Стокгольм, где ей пришлось едва сводить концы с концами.

«Я одинока и бедна. Одинока потому, что так оно и есть, а бедна потому, что все мое имущество состоит из одного датского эре. Я страшусь наступающей зимы», — жаловалась Астрид в письме своему брату Гуннару.

В столичной газете она вычитала об Эве Анден, которая была адвокатом и защитницей прав матерей-одиночек. У нее-то отчаявшаяся Астрид и попросила помощи. Когда пришло время родов, Эва направила ее в соседний Копенгаген: тогда датской столице можно было родить ребенка на условиях анонимности и без сведений об отце. Новорожденного мальчика назвали Ларсом. Чтобы иметь возможность зарабатывать на жизнь, Астрид пришлось отдать его в приемную датскую семью Стеванс. Разлуку с сыном молодая мать переносила тяжело и при любом удобном случае навещала его при каждом удобном случае.

«Детских садов в то время еще не было. Мне пришлось оставить маленького Ларса в Копенгагене у некой фру Стевенс. Она была замечательной женщиной. Я старалась ездить в Копенгаген как можно чаще, чтобы повидать моего мальчика. Это было тяжелейшее для меня время», — признавалась она.

Замужество и дети Астрид Линдгрен

Вскоре удача улыбнулась Астрид: в 1928-м она получает должность секретаря Королевского общества автомобилистов в Стокгольме. Первое время она так и жила, разрываясь между двумя странами, пока ее родители наконец не простили «блудную дочь» и не взяли внука себе. Казалось, что бремя забот на время спало с ее плеч, пока вдруг ее малютка Ларс тяжело не заболел. Лечение требовало много денег, которых у нее быть не могло. Впервые за годы мытарств мужество покинуло Астрид — и она нарушила свое обещание никогда ни у кого не просить помощи. Она взяла взаймы деньги у собственного начальника Стуре Линдгрена, который проявил большое участие в судьбе девушки.

Скоро сын выздоровел, а мать — снова влюбилась. На этот раз чувства оказались взаимны — и в 1931-м пара поженилась. Тогда-то будущая сказочница и взяла себе фамилию мужа, прославив ее на весь мир. Несмотря на разницу характеров, супруги души друг в друге не чаяли.

«Стуре был очень добрым и жизнерадостным человеком. Он был, к тому же, очень способным работником. Но он слишком часто принимал участие в разных заседаниях и деловых встречах, которые сопровождались выпивкой. Вообще, мы с ним совсем были не похожи по характеру. Но он любил меня, а я его. У нас был с ним удачный брак, но он, как бы это сказать… он был шутником», — так она позднее описывала свои отношения с мужем в интервью.

23-летняя Астрид Линдгрен забрала своего сына Ларса и поселилась с мужем в пятикомнатной стокгольмской квартире. Спустя три года у них родилась дочь Карин. Именно благодаря дочери появилась ее первая «звездная» книга. В возрасте 7 лет девочка заболела воспалением легких. Казалось, что помочь ей может только чудо.

Рождение Пеппи Длинныйчулок и литературный успех Астрид Линдгрен

«Расскажи про Пеппи Длинныйчулок!» — попросила маму малышка Карин, на ходу сочинившая необычное имя.

С этого началась первая книга Астрид Линдгрен, совершившая революцию в детской литературе. История о рыжеволосой озорной девочке, проживающий на вилле «Курица» с обезьянкой Нельсоном, сильно отличалась от каноничных героинь вроде Золушки и Русалочки. Девятилетняя Пеппи живет одна, объедается сладким, не ходит в школу и всячески игнорирует правила взрослых, воплощая в себе детскую мечту о вседозволенности. Она отличается силой и способна не только поднять лошадь, но и в одиночку справиться с ворами. При этом девочка дружелюбна и общительна, а конфликты решает мирным путем.

«Имя было странное, а значит, и персонаж должен был быть необычным», — заключила писательница.

Кадр из фильма "Пеппи в стране Така-Тука", режиссер Улле Хелльбум, 1970

Стоит ли говорить, что таявшая на глазах Карин после маминой сказки пошла на поправку: у нее появился аппетит и порозовели щеки. Да и сама Линдгрен вскоре увлеклась приключениями Пеппи. Однажды писательница вывихнула ногу, из-за чего ей пришлось много лежать в постели. И тогда она вспомнила о Пеппи — и написала книгу.

«Пока дети были маленькими, я сидела дома, хлопотала по хозяйству, играла с ними и рассказывала им очень много сказок. Однажды в ситуации крайней нужды я записала пару дурацких сказок, которые продала одному журналу, но в целом не нарушала своего обещания не становиться писателем», — как-то поделилась Линдгрен.

В 1944-м она предлагает рукопись издательству «Бонниер», которое отвечаем отказом, так как в ее творчестве не было ни толики пуританской морали и назидательности. В том же году небольшая повесть под названием «Брит Мари изливает душу» получает вторую премию в 1200 крон на конкурсе книг для девочек, организованном небольшим новым издательством «Рабен и Шегрен». Владелец издательства Ханс Рабен был огорчен, что победительницей стала обычная домохозяйка. Тем не менее, он решил дать ей шанс, согласившись опубликовать «Пеппи Длинныйчулок». Едва сказка оказалась на прилавках в 1945-м, как ее тут же смели с полок. Успех был настолько велик, что он предложил ей должность редактора в своем издательстве, в котором она проработает вплоть до выхода на пенсию в 1970-м.

«Детская книга должна быть просто хорошей. И все. Других рецептов я не знаю», — сказала Астрид, когда стала известной на весь мир.

Сегодня история о Пеппи считается классикой, однако поначалу консервативную публику Швеции очень смутило свободомыслие главной героини. Но детские сердца не обмануть: маленькие читатели со всех уголков страны посылали автору благодарственные письма. Сама Линдгрен активно вела с ними переписку, а с некоторыми детьми ей даже удалось подружиться. До сих пор многие уже взрослые поклонники публикуют свои переписки и делятся воспоминаниями.

«Я пишу так, чтобы это нравилось в первую очередь мне, — признавалась она в интервью газете Ekspressen. — Мне — если бы я была ребенком. Я пишу для того ребенка, который живет внутри меня».

За годы творчества Линдгрен получила ряд престижных премий, в том числе и медаль Ганса Кристиана Андерсена, которую называют «Нобелевской премией по детской литературе».

Реальные прототипы персонажей Астрид Линдгрен

Успех «Пеппи Длинныйчулок» воодушевил Линдгрен на создание других знаменитых персонажей: сыщика Калле Блумквиста, Эмиля из Леннеберги и Рони, дочь разбойника. В СССР особенной популярностью пользовалась трилогия о «Малыше и Карлсоне, который живет на крыше», рассказывающая о дружбе одинокого мальчика и экстравагантного мужчину с пропеллером на спине. Произведения Линдгрен не раз экранизировались не только в родной Швеции, но и за ее пределами.

Большинство героев были списаны с реальных людей. Так, в главном герое из «Приключений Эмиля из Леннеберги» угадывается старший брат писательницы Гуннар, а Мадикен из Юнибаккена из одноименной книги Линдгрен наделила чертами своей лучшей подруги детства Маргариты Энгстрем, с которой вместе лазала по крышам и деревьям. Игры и приключения героев-детей в книге «Мы все из Бюллербю» целиком вдохновлены событиями детства автора.

Тема одиночества и сиротства красной нитью проходят сквозь творчество Астрид Линдгрен. В повести «Мио, мой Мио», по мнению многих читателей, за образом усыновленного мальчика скрывается сам сын писательницы Ларс. Сама автор утверждала, что списала его с незнакомого ребенка, которого она увидела в парке, возвращаясь с работы. Его судьба ее почему-то так взволновала, что она незаметно проследовала за ним до его дома. Кстати, в книгу Линдгрен вписала его настоящий адрес.

Кадр из мультфильма "Малыш и Карлсон", режиссер Борис Степанцев, 1968г.

А вот образы Пеппи и ее отца-моряка дальнего плавания были списаны с реальных людей — Карла Эмиля Петтерсона, который в результате кораблекрушения попал на остров каннибалов и стал правителем острова, и его старшей дочери Эмили, которая прослыла настоящей оторвой.

«Красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» Карлсон является чуть ли ни самым мифологизированным персонажем. По одной из версий, он списан с нацистского рейхсминистра авиации Германа Геринга, которому также приписывают фразы «Пустяки! Дело-то житейское» и «Спокойствие, только спокойствие». Даже пропеллер на спине героя якобы был завуалированной отсылкой к роду деятельности, к которому тот был причастен. В действительности никаких подтверждений знакомства знаменитой сказочницы с Герингом нет, а сама Линдгрен решительно опровергала мысль о сходстве простодушного добряка с нацистом.

Наиболее вероятно, она позаимствовала образ Карлсона из популярного в 1940-е американского комикса «Барнаби», где у маленького мальчика есть эгоцентричный 90-метровый друг по имени мистер О’Мейли с черными крыльями вместо пропеллера. По сюжету он состоял в обществе эльфов, лепреконов, гномов и маленьких человечков. Волшебной палочкой ему служила наполовину выкуренная гаванская сигара. Прототипом героя был комик Уильям Филдс, ненавидевший кошек и собак. Как бы то ни было, не все творчество Астрид Линдгрен являлось уникальным.

Кстати, любимым блюдом Карлсона является вовсе не варенье, как это показали в известном советском мультфильме, а мясные тефтели и торт со взбитыми сливками. А многие крылатые фразы вроде «У вас молоко убежало» были чисто импровизацией актеров озвучивания.

Любопытно, что любимый герой СССР совсем не пользовался спросом в США, где цикл книг о «Малыше и Карлсоне» запретили в 17 штатах. Американский педагоги и родители единогласно осудили его за якобы поощрение плохого поведения у детей.

Шведская разведчица Астрид Линдгрен

Во время Второй мировой войны Астрид Линдгрен работала в шведской разведке. В ее обязанности входила проверка чужой переписки. Чего только стоят ее «Военные дневники», которые она вела в 1940-е годы. После публикации ее мемуары стали бестселлерами.

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Это была «секретная и грязная работа», как о ней сама отзывалась писательница, но на тот момент она остро нуждалась в деньгах. К тому же, работа в отделе перлюстрации писем почтовой службы Стокгольма давала возможность ощутить себя причастной к большому делу. За 6 с лишним лет через ее руки прошло тысячи писем, поэтому Астрид не понаслышке знала, что делает война с простыми людьми.

«Кстати, странно читать письма людей, рассказывающих, как дети и женщины, которых они знали лично, погибли при бомбардировках. Когда об этом пишут газеты, как-то не верится, но когда из письма узнаешь, что „оба ребенка Жака умерли во время оккупации Люксембурга“ или что-то подобное, это внезапно становится ужасающей действительностью. Бедное человечество. Читая их письма, я ужасаюсь, сколько же болезней, нужды, скорби, безработицы, нищеты и отчаяния на этой жалкой планете. Но у семьи Линдгрен все хорошо! Сегодня мы с моими сытыми детьми ходили в кино на „Молодого Тома Эдисона“. Мы живем в нашем теплом уютном доме. Вчера на ужин ели омара и паштет, сегодня — говяжий язык с красной капустой; крутые яйца и гусиную печень на обед (это Стуре свихнулся). Но такое обжорство мы, конечно, можем себе позволить только по субботам и воскресеньям, и даже тогда меня мучает совесть при мысли о французах с их двумястами граммами масла в месяц», — писала Линдгрен.

Стоит сказать, что несмотря на якобы нейтральный статус Швеции, в действительности правительство и предприниматели активно помогали нацистской Германии. Да и сама Линдгрен в юности голосовала за национал-социалистов и сочувствовала страданиям немецких солдат, воевавших против СССР. Правда, впоследствии она переменила свои убеждения, которые отразила в творчестве. Так, в образе сумасбродного владельца цирка в приключениях Пеппи писательница, как считают читатели, описала самого Гитлера.

Свержение политиков Астрид Линдгрен

Авторитет Астрид Линдгрен был настолько высок, что ее слова в прямом смысле влияли на политическую и общественную жизнь страны. К ее мнению прислушивались.

В 1976-м у нее завязалась полемика с министром финансов Гуннаром Стрэнгом, который, по ее мнению, обложил страну непомерно высокими налогами.

«Гуннар Стрэнг всегда умел рассказывать сказки, а вот считать так и не научился. Нам с ним, наверное, стоило бы работой поменяться», — справедливо заметила писательница.

В доказательство она написала обличительную сказку «Помперипосса в Монисмании». После публикации повести в газете Expressen сентябрьские выборы обернулись поражением для социал-демократов, которые до этого были у власти более 40 лет, а сам Стрэнг лишился своего поста.

Экоактивистка и благотворительница Астрид Линдгрен

В 1980-1990-е Астрид Линдгрен стала одним из лидеров экологического движения в Швеции. В своих статьях она агитировала за усовершенствование законов об охране животных, выступала против развития атомной энергетики и за защиту полевых ландшафтов.

«Наши животные — живые существа, они могут страдать, им бывает страшно и больно — как и людям. <…> Имеем ли мы право пренебрегать потребностями животных ради дешевой еды?» — размышляла она на страницах газеты Expressen.

В повседневной жизни она и сама строго соблюдала правила сохранения окружающей среды. Посредством сказок ей удалось романтизировать отдых за городом на природе.

В преклонном возрасте ей удалось накопить миллионное состояние, которое она щедро направляла на благотворительные проекты. Ей присылали письма из разных частей света, в которых поклонники делились своими страданиями. Однажды двое детей даже сбежали из детского дома, чтобы жить с ней. Забрать к себе она их не могла, но впоследствии принимала особенное участие в их судьбе. Особенно ее трогали истории, когда дети жили в местах, где не было доступа к литературе. В связи с этим в странах Африки были созданы центры и библиотеки, где любой ребенок мог бы взять почитать сказку.

Линдгрен отправляла деньги в Красный крест, Гринпис, Amnesty International*, оплачивала учебу детям-беженцам и лечение инвалидам.

«Нет насилию!»: Защитница прав детей Астрид Линдгрен

DPA / ТАСС

В 1978-м Астрид Линдгрен присудили престижную Премию мира немецких книготорговцев. По этому случаю она решила выступить с благодарственной речью, посвященной неприемлемости насилия над детьми. Она подчеркнула, что дети, которых били в детстве, с большей вероятностью станут тиранами и будут нести агрессию дальше. Чтобы остановить войны, нужно начинать с детской, заключила писательница. Стоит сказать, что в те годы практика наказаний детей розгами все еще существовала в школах и домах.

«Я верю в тот факт, что дети не рождаются с зачатками добра или зла. С рождением мы получаем интеллект, но добро и зло развиваются в нас позже. Но что и кто влияет на то, каким станет ребенок — открытым и любящим, способным к искренним человеческим отношениям или же черствым и злобным, способным лишь к конфронтации с другими? Гете сказал, что человек познает мир через того, кто дарит ему любовь. И ребенок, который растет в любящей семье, учится у родителей такому же чувству по отношении к миру и сохраняет это и дальше. И если такой ребенок станет тем, кто влияет на судьбы мира, то мы все будем благодарны тому, что его природа стремится к любви, а не к смерти и насилию», — говорилось в ее выступлении.

Тогда организаторы сочли текст провокационным и даже попросили Астрид смягчить его, но писательница была непреклонна, заявив, что в противном случае откажется от награды. После этого комитет изменил решение. Ее речь «Нет насилию!» перепечатывали все европейские газеты. В результате на фоне общественных дискуссий в 1979-м в Швеции был принят закон, запрещающий телесные наказания детей.

Наследие и экранизации по произведениям Астрид Линдгрен

В конце жизни Линдгрен осталась одна в стокгольмской квартире — той самой, где были созданы ее сказки. Ее муж Стуре умер в 1952 году, сын Ларс — в 1986-м. Дочь Карин вышла замуж и погрузилась в семью и работу, хотя и была близка с матерью до конца. В последние годы жизни писательница болела, почти потеряла зрение и слух из-за вирусной инфекции, поэтому редко давала интервью, однако всегда оставалась в курсе событий в мире. Она умерла во сне в возрасте 94 лет.

Музей-квартира писательницы в Стокгольме. DPA / ТАСС

В 2002-м в ее честь была учреждена литературная премия Астрид Линдгрен (Astrid Lindgren Memorial Award — ALMA), которая ежегодно вручается детским писателям. Победителя определяет жюри из 12 человек, избранных на четырехлетний срок Шведским советом по вопросам культуры из числа авторитетных литературных деятелей. Призовой фонд премии составил 5 миллионов шведских крон (около 27, 7 миллионов рублей по нынешнему курсу).

Номинантами могут стать не только писатели, но и иллюстраторы и дикторы, чьи работы способствуют продвижению интереса к детской литературе и увеличения к ней доступа во всем мире. В 2021-м лауреатом премии стал французский сказочник Жан-Клод Мурлева, а в 2022-м — автор «Кошачьей шляпы» и художник-иллюстратор Ева Линдстрем из Швеции.

Церемония вручения премии ALMA в 2017 году. www.globallookpress.com / Johan Jeppsson Ibl Bildbyr

Творчество Астрид Линдгрен стало яркой кометой на небосклоне детской литературы: в ее честь был назван астероид Lindrgen. Первый памятник в родной Швеции ей установили еще при жизни, а персонажи сказок украсили почтовые марки. В 2015-м портрет писательницы напечатали на шведской купюре в 20 крон (Ранее на ней была изображена автор «Чудесного путешествия Нильса с дикими гусями» Сельма Лагерлеф).

До сих пор люди со всех уголков мира не устают ставить театральные постановки, снимать фильмы и мультики по ее произвдениям. Известно, что сама Астрид при жизни не раз выступала консультантом. При ее участии в 1969-м был снят знаменитый телевизионный сериал «Пеппи Длинныйчулок» с Карин Нильссон в главной роли. В советской России самым любимым линдгреновским персонажем стал «Карлсон, который живет на крыше» — а мультипликационная версия Бориса Степанцева 1968-го и вовсе считается классикой. В 2018-м году вышел байопик «Быть Астрид Линдгрен», в котором режиссер Пернилла Кристенсен показала становление знаменитой писательницы и любящей матери.

Кадр из фильма "Быть Астрид Линдгрен", режиссер Пернилла Фишер Кристенсен, 2018г.

Линдгрен стала известной сказочницей, автором песен и сценаристкой. А еще — шведской народной любимицей и фактически совестью нации. На ее похоронах присутствовала шведская королевская семья, а прощание с писательницей показывали по местному телевидению в прямом эфире.

«Я очень обычная, совершенно нормальная и уравновешенная, может, чуть меланхоличная, чего мое окружение и не замечает. Кажется, никогда особой жизнерадостностью не отличалась, хотя бываю весела на людях. Легкая меланхолия сопровождает меня с юности. По-настоящему радостной была только в детстве — может, потому предпочитаю писать книги, где можно воскресить это замечательное состояние», — говорила Астрид о себе в интервью в 1970-м.

До самой смерти ей ежемесячно приходили тысячи писем, в которых признательные читатели просили совета и изливали душу рассказами о том, как ее книги скрасили их детство.

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