Силы быстрого реагирования Судана захватили президентский дворец

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 64

В медучреждения Хартума доставляют десятки пострадавших в результате столкновений.

Силы быстрого реагирования Судана захватили президентский дворец

Фото: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

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Силы быстрого реагирования (SRF) Судана взяли под контроль Республиканский дворец в Хартуме, который является рабочей резиденцией правительства страны. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на SRF.

Отмечается, что SRF также взяли под контроль аэропорт и базу в городе Мерове, и аэропорт в Хартуме. По словам представителей SRF, в ходе операции отрядам спецназа приходилось обороняться, однако регулярная армия понесла большие потери.

В свою очередь представители регулярной армии Судана опровергли данные SRF. По их словам, бои за аэропорт в Хартуме продолжаются, туда проникла группа бойцов SRF и попыталась взять его под контроль.

Также известно, что в медучреждения столицы Судана доставляют десятки пострадавших в результате столкновений. По данным комитета врачей Судана, есть серьезные случаи ранений среди гражданского населения. В связи с этим медиков Хартума призвали заступить на дежурства в больницах. В первую очередь речь идет о медучреждениях южной части города, где сейчас больше всего пострадавших.

В сентябре 2021 года в Судане произошла неудачная попытка госпереворота, за которой стояли военные. Они пытались захватить несколько ключевых учреждений, почту и радио, но были остановлены службой безопасности, которая задержала больше 40 мятежных солдат и офицеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне попытки госпереворота в Судане введено чрезвычайное положение.

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Силы быстрого реагирования Судана захватили президентский дворец

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