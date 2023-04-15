МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 130

Армия Судана нанесла авиаудары по базам Сил быстрого реагирования около Хартума

МИД России призвал стороны конфликта в Судане к прекращению огня

Фото: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

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В столице страны Хартуме идут бои с применением тяжелой техники между армией и подразделениями национального спецназа.

В МИД РФ выразили обеспокоенность боестолкновениями в Судане и призвали стороны к прекращению огня. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Призываем стороны конфликта проявить политическую волю и сдержанность и предпринять неотложные шаги к прекращению огня. Исходим из того, что любые разногласия могут быть урегулированы путем переговоров», — подчеркивается в заявлении МИД.

Уточняется, что посольство России в столице Судана Хартуме работает в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди находящихся в стране россиян нет.

По данным МИД России, бои с применением тяжелой техники идут в окрестностях Республиканского дворца, главного командования вооруженных сил, аэропорта, центрального рынка, а также рядом с военными базами на юге Хартума. Международный аэропорт в столице временно закрыт, мосты через Нил заблокированы.

В свою очередь телеканал Al Jazeera сообщает, что армия Судана нанесла авиаудары по базам национальных Сил быстрого реагирования (SRF) около Хартума. В район боевых действий вылетели минимум четыре истребителя для противостояния SRF. Бои идут в разных районах суданской столицы, однако эпицентр находится на юге, около президентского дворца.

Отмечается, что армия Судана уничтожила более 80 транспортных средств SRF в Мерове на севере страны. При этом подавляющее большинство сил спецназа отступили в жилые районы. Также они пытаются взять под контроль аэропорт Хартума.

В заявлении суданской армии, которое передает Al Jazeera, военные объявили SRF «мятежными силами», а их заявления о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мерове назвали ложью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Силы быстрого реагирования Судана взяли под контроль Республиканский дворец в Хартуме, который является рабочей резиденцией правительства страны.

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