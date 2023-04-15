Профсоюзы во Франции объявили 20 апреля днем «железнодорожного гнева»

После легитимизации пенсионной реформы во Франции протесты вспыхнули с новой силой. Как сообщают профсоюзные организации CGT-Cheminots, SUD-Rail, CFDT-Cheminots и Unsa-Ferroviaire, в связи с решительным несогласием с проводимой в стране политикой 20 апреля будет объявлен днем выражения «железнодорожного гнева».

«Ночное обнародование закона нисколько не меняет нашей борьбы. Мы не будем двигаться дальше, пока этот закон не будет отменен», — настаивают активисты.

Предполагается, что прямо накануне парадов, посвященных 1 мая, в качестве «подготовительного шага» будут организованы массовые масштабные акции протеста. Люди признаются, что их не устраивает идея выхода на пенсию по достижении 64 лет, как того захотело правительство во главе с президентом Эммануэлем Макроном. Общественность считает это «социальным насилием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьера Японии Кисиду неизвестный попытался подорвать во время публичной речи.