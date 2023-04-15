Прямая трансляция пасхального богослужения в Москве

Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Прямое включение 3

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев

Читайте нас в: Дзен Новости

В России в православных храмах начались службы в честь Пасхи — одного из главных религиозных праздников православных христиан. Самое масштабное богослужение проходит в Москве в храме Христа Спасителя и в Главном храме Вооруженных сил страны, откуда 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Пасхальное богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также он совершит утреню и Божественную литургию.

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля. В Иерусалиме уже произошло снисхождение Благодатного огня. Его частичку традиционно доставили в Россию.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 18%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Покой нам только снится: китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 апреля

Последние новости

21:54
Армия Судана отказалась от переговоров с силами быстрого реагирования
21:38
Врачи назвали ТОП признаков начала болезни Альцгеймера
21:24
Брухунова и Петросян с сыном Ваганом на руках у церкви покорили сеть
21:09
Самолет с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился в РФ
20:57
Пасхальное приветствие: с кем можно христосоваться, а с кем нельзя
20:42
«Уважаемая компания»: Авербух оценил санкции Киева против него и других россиян

Сейчас читают

Уильям не против: зачем Кейт Миддлтон пригласила на свадьбу своего бывшего
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
Прямая трансляция схождения Благодатного огня в Иерусалиме
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео