Прямая трансляция пасхального богослужения в Москве

В России в православных храмах начались службы в честь Пасхи — одного из главных религиозных праздников православных христиан. Самое масштабное богослужение проходит в Москве в храме Христа Спасителя и в Главном храме Вооруженных сил страны, откуда 5-tv.ru ведет прямую трансляцию.

Пасхальное богослужение возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также он совершит утреню и Божественную литургию.

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля. В Иерусалиме уже произошло снисхождение Благодатного огня. Его частичку традиционно доставили в Россию.