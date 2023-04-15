Самолет с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился в РФ

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 121

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля.

Самолет с частицей Благодатного огня из Иерусалима приземлился в РФ

Фото: © РИА Новости / Вячеслав Татарковский

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Самолет с частицей Благодатного огня из Иерусалима находится в России. Об этом сообщает РИА Новости. Корреспондент агентства уточнил, что самолет сделает дозаправку в Сочи, а затем полетит в Москву.

В 2023 году православные верующие отмечают Пасху 16 апреля. Накануне в Израиле происходит настоящее чудо — сошествие огня, согласно верованиям, происходит без участия человека. Это — знак всем смертным, что у мира будет продолжение.

Традиционно сошествие Благодатного огня происходит в храме Гроба Господня. Получение Благодатного огня является священным и важным для каждого православного христианина. Воскресение Иисуса Христа же является центральным праздником, поэтому благодатный огонь — это не только символ, но и важный ритуал, который позволяет прочувствовать связь между верующими и Богом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иерусалиме усилили меры безопасности перед схождением Благодатного огня.

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