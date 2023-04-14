Песков рассказал, как Путин встретит Пасху

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

Путин посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Каких традиций в этот праздник придерживается президент?

У российского лидера Владимира Путина будут пасхальные куличи и крашеные яйца для церковного праздника, как и у всех христиан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга.

По его словам, глава государства встретит Пасху вместе с остальными верующими. Так, лидер РФ посетит пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В том числе и семья самого Пескова отдаст дань традициям и встретит праздник с положенными почестями.

К слову, недавно синоптики предупредили жителей центральных регионов России о серьезных «пасхальных» заморозках. На этой неделе температура опустится ниже нуля. По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, подобные аномалии вызваны марафоном антициклонов.

Однако вслед за печальными новостями эксперт сообщил и хорошие: холод задержится совсем ненадолго, потом погода снова начнет радовать весенним теплом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кому опасно есть много куличей и крашеных яиц на Пасху.

+5° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
81.68
-0.41 90.00
0.24
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 апре...

Последние новости

13:52
Россия и Китай готовят соглашение о безвизовых въездах для туристических групп
13:42
Песков рассказал, как Путин встретит Пасху
13:27
В Екатеринбурге проверяют информацию о насилии над детьми в спецшколе
13:21
С Бузовой требуют взыскать $1 млн из-за отказа рекламировать вино
13:11
Спокойствие требует жертв: почему на антидепрессантах люди стремительно полнеют
13:04
Причины нет? Почему Меган Маркл отказалась ехать на церемонию коронации Карла III

Сейчас читают

"Мозг взрывался": режиссер фильма "Вызов" Шипенко о тяготах и изнанке космических съемок
Кинокритик Юрий Богомолов умер на 87-м году жизни
«Кто его знает?» — Ирина Ортман оценила Киркорова в образе пепельного блондина
Волосы и зубы прорастают в органах: что такое тератома и почему она возникает у младенцев

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео