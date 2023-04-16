Пока еще «коптит» небо: как живет Камчатка после мощного пеплопада

Вулканологи продолжают наблюдение, но столь масштабных выбросов больше не обещают.

Камчатский вулкан Шивелуч наделал на этой неделе шума — выбросил столб дыма и газа на высоту до 20 километров. И вызвал самый мощный пеплопад на полуострове за последние полвека. Для сравнения — напугавший европейцев Эйяфьядлайекюдль, напылил столб лишь на девять километров. Последствия определяются объемами выброшенного в атмосферу пепла, месторасположением вулкана и розой ветров. Исландец «запылил» западную и северную Европу, из-за него закрыли авиакоридоры. а с пролетающих мимо пока было можно самолетов, сняли тогда величественные кадры.

Шивелуч к извержению готовился минимум год. Ученые фиксировали, как нарастала его активность, поднялась лава, купол вулкана светился несколько месяцев. Так что когда все произошло, вулканологи даже вздохнули с облегчением. Извержение Шивелуча при стечении обстоятельств возможно и заметили бы лишь специалисты, так как расположен он в глухом углу Камчатки, стоит особняком. Столица и основные достопримечательности полуострова — все южнее. Шивелуч, на языке местного народа ительменов — Суелич — «Курящаяся гора». И прежде не раз извергался вот за последние 15 лет, он не менее десяти раз выпускал столб пепла на высоту до десяти километров.

Но каждый раз пирокластический поток, а так по-научному называют эту смесь горячих казов, камней и пепла, ветром сносило в сторону Берингова моря, где не живет почти никто и авиакоридоров нет. Но в этот раз над Камчаткой завис циклон, и пепел, грубо говоря, закружило на месте. Так что сначала облако потянулось на север, потом на северо-запад, потом на запад и юго-запад, и в этом направлении стало расширяться. И лишь потом развернуло его ветром на восток. Пепел выпал везде по маршруту, но чем дальше от вулкана — тем тоньше слой. А вот ближайшие поселки накрыло капитально — уже в первые сутки зафиксировали от восьми до десяти сантиметров специфических осадков. Их легко заметить, так как пепел лег поверх еще не сошедшего на Камчатке снега.

Сейчас извержение пошло на спад. Шивелуч все еще «коптит небо» на высоту до пяти-шести километров, но код авиационной опасности уже снизили с красного до оранжевого, ходя вокруг вулкана еще находится небезопасно. Воздух загрязнен мельчайшей взвесью и жителям рекомендовано не снимать маски. Чем опасен вулканический пепел и как местные живут в окружении пепельных сугробов — расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера. Он единственный их журналистов, который добрался до эпицентра.

Столб вулканического пепла взметнулся на 20 километров ввысь. Небо заволокла гигантская черная туча. Сильнейшее за 60 лет извержение вулкан Шивелуча было видно даже из космоса. Смесь газов, пепла и обломков горных пород неслась с вершины с невероятной скоростью до 700 км в час. Эксклюзивные кадры мы сняли с коптера — так сейчас выглядит выжженная земля и леса в окрестностях.

Поселок Ключи местные жители прозвали камчатскими Помпеями. Черное облако затмило солнце — день превратился в ночь.

«Тьма была страшная. Сильный-сильный гром, страшно. В первом часу обрадовались — свет увидели», — рассказывает местная жительница.

В ближайших к вулкану населенных пунктах временно пропало электричество. Через несколько часов после пеплопада из кранов потекла коричневая вода с песком.

«Крупнейшая река региона, даже называется также — Камчатка. Она обеспечивает питьевой водой сразу несколько сел и поселков по берегам. Сейчас это грязная, мутная жидкость серо-желтого цвета. Вот у берега видно: какой она была до пеплопада. Здесь, на мосту, очень сильный ветер и все равно ощущается ужасный запах серы», — рассказывает журналист.

Последствия мощного извержения в буквальном смысле разгребают со вторника. В Усть-Камчатский район прибыла автоколонна спасательного центра МЧС — вывезли уже больше тысячи кубометров пепла.

«Толщина пепельных отложений за все дни активности Шивелуча даже здесь — в поселке местами достигает 10-11, даже вот 12 сантиметров. Между первым и вторым пеплопадами прошел небольшой снежок, как сейчас, поэтому все это напоминает такой слоеный пирог. Вот видно первый серьезный выброс, и дальше примерно столько же пепла насыпало за три дня», — рассказывает журналист.

Путь к Шивелучу — излюбленный туристический маршрут, полюбоваться величием камчатских вулканов ежегодно приезжают сотни тысяч путешественников. Очередную группу Мария собиралась вести к вулкану как раз на этой неделе. В срочном порядке поход пришлось отменить, и когда маршрут вновь заработает — даже прогнозов не строит.

«У меня волос дыбом встал от этого эпического вида, от этого пепла, от этого столба. Такое можно было увидеть только в кино. Это еще опасно, этот пирокластический поток, который сошёл с вулкана — он еще горячий и сколько будет остывать — неизвестно», — рассказывает турагент Мария Цибулина.

Вулкан разбудил от зимней спячки хозяев тайги. Прямо на дороге к посёлку на встречу нашей съемочной группе выбежал медведь — косолапый спросонья не реагировал ни на машины, ни на лай собак.

Жители пострадавших поселков не только за себя переживают, но и за братьев меньших: пепел смешался со снегом и превратился в бетонную жижу.

«Уже гуляет видео про ворону, которая обмазалась этой всей смесью — цементом и не может взлететь. Я думаю, сейчас это будет происходить со всеми животными: с теми же зайцами, лисами, потому что это прилипает к шерсти», — рассказывает местный житель.

Вулканологи утверждают: явление не столь опасное, даже типичное для камчатских вулканов.

«Это хорошее извержение, которое довольно для Шивелуча готовилось, потому что так он извергается раз в год-два и дает вот выбросы километров в десять, такие серьезные короткие, одноактные, сейчас ему вот нужно избавиться от накопившихся проблем, и будет все хорошо», — рассказывает директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН Даниил Чебров.

Из-за угрозы безопасности полетов ненадолго было приостановлено авиасообщение.

Вулканический пепел — абразивный материал, который приводит к эрозии лобового стекла самолёта, компрессора высокого давления. Попадая в двигатель, пепел расплавляется в камере сгорания и превращается в стекловидную субстанцию, которая закрывает каналы охлаждения, создает пленку на лопатках турбин, жаровой трубе камеры сгорания и других элементах горячей части двигателя. Результат — срыв пламени, изменение геометрии двигателя вплоть до полной его остановки.

Однако именно пепел Шивелуча служит как раз для повышения безопасности полетов. В эксклюзивном интервью сотрудники Центральный институт авиационного моторостроения рассказали нам: выбросами камчатского вулкана испытывали новейший отечественный авиадвигатель ПД-14 пятого поколения, разработанный для гражданских самолетов МС-21. Испытания пеплом российский авиадвигатель прошел на отлично.

«В газогенератор в процессе испытаний мы подавали пепел с вулкана Шивелуч и наблюдали за поведением двигателя. 04:15 04:29 Испытания оказались успешными: то есть двигатель — параметры его все были в норме после испытаний, какого-то значительного влияния на элементы подвижной части пепел не оказал», — рассказывает начальник отделения ФАУ «ЦИАМ им. П. И. Баранова» Сергей Купцов.

Пепел Шивелуча оказался идеальным для научной работу — по своему составу и размеру частиц он наиболее близок к так называемому среднестатистическому пеплу всех мировых вулканов. Теперь материала для испытаний и исследований у ученых более, чем достаточно. Впрочем, извлечь выгоду из пеплопада уже пытаются и местные жители. В соцсетях предлагают купить баночку вулканического сувенира. Да и на Камчатке такими апокалиптичными пейзажами никого не напугать — к причудам недр земных привыкли.

«В 56-м когда извержение было Безымянного, он покрыл тоже так же. Ну, все прошло и мы живы, здоровы», — говорит местный житель.

«Помню, что говорят, урожай картошки хороший», — смеется другой житель.

«Мне кажется, землетрясение страшнее, чем пеплопад. А так ничего — романтика», — отмечается жительница Камчатки.

Вулканологи продолжают наблюдение, но столь масштабных выбросов больше не обещают.

«Мы всегда беспокоимся за Авачинский вулкан, всегда беспокоимся за Горелый и за Мутновский вулканы, за Карымский вулкан— он вроде затих», — говорит директор института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Озеров.

Чем обернется извержение для экосистемы региона? Точных прогнозов пока нет — одни ученые с опаской говорят о возможных кислотных дождях из-за большого количества серы в пепле, другие предрекают хороший урожай, если пепел ляжет ровным слоем на почву и насытит ее целой группой микроэлементов необходимых растениям.