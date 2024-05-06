МИД Франции ответил на сообщения об отправке Иностранного легиона на Украину

МИД Франции: Париж не отправлял Иностранный легион на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel
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При каких условиях Иностранный легион примет участие в конфликте?
Министерство иностранных дел Франции утверждает, что страна не отправляла своих военнослужащих на Украину, несмотря на публикации зарубежных СМИ. Об этом ведомство заявило в социальных сетях.
«Кампании дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают. <…> Нет, Франция не отправляла войска на Украину», — говорится в сообщении министерства.
МИД Франции также прикрепил скриншоты соответствующих публикаций СМИ, в которых сообщается о том, что Париж якобы отправляет военных Иностранного легиона на помощь Киеву.
Президент Франции Эммануэль Макрон ни раз заявлял о возможности отправки войск для участия в украинском конфликте. Он также называл условия, при которых это может произойти.
По его словам, Франция на законных основаниях серьезно задалась бы таким вопросом, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе властей киевского режима о такой помощи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ назвал причину вызова посла Франции.
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