Доставили на передовую: для бойцов СВО испекли десятки тысяч пасхальных куличей

Специалисты подошли к делу с душой, чтобы поднять военнослужащим настроение в этот светлый день.

Специалисты материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Запад» своими силами испекли несколько десятков тысяч куличей для военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

К светлому празднику Пасхи не остались без угощения российские бойцы, находящиеся на передовой. Специально для них подготовили пасхальные угощения.

«Своими силами выпекаем куличи в базовых лагерях, в тыловых районах полков. До войск они доставляются транспортом подвоза. Соответственно, каждый военнослужащий отметит священный праздник Пасхи, будь то в базовом районе, в районе восстановления боеспособности или на передней линии, линии боевого соприкосновения», — рассказал начальник продовольственной службы с позывным «Кипр».

Он отметил, что вместе с солдатами, которые выпекают хлеб, они попробовали замесить тесто и добавить туда цукаты и изюм. Также из сахара изготовили глазурь для куличей и использовали специальную посыпку. Все готовится из натуральных продуктов: муки, яиц и растительного масла.

Кроме того, покрасили и яйца: использовали специальную краску и наклейки. Специалисты МТО считают, что самое главное — это подойти к делу с душой, дабы порадовать военных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин поздравил православных христиан с Пасхой.