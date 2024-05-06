В ЕС предложили ввести санкции против российского аналога SWIFT

Под рестрикции могут попасть еще десятки физических и юридических лиц, а также более десятка компаний из третьих стран.

Стало известно, что Евросоюз (ЕС) в рамках нового пакета санкций в отношении РФ может запретить использование системы передачи финансовых сообщений (СПФС) российского Центробанка, которая стала аналогом SWIFT. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на близкие к ситуации источники.

По словам собеседников, ЕС может запретить импорт российского гелия, а также ужесточить контроль в сфере экспорта марганцевой руды и других компонентов.

Под новые ограничения могут подпасть еще десятки физлиц и юрлиц, а также компании из таких стран, как Китай, Турция и Объединенные арабские Эмираты.

Санкционное давление стран Запада на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса. РФ регулярно обращает внимание на то, что экономика страны успешно выдерживает ограничительные меры, в то время как их авторы сами оказываются в состоянии кризиса.

Ранее 5-tv.ru писал, почему США сняли санкции с перевозившего российскую нефть танкера.