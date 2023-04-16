Сын Губерниева признался в материальной зависимости от родителей: «Не сильно шикую»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Сын Губерниева Михаил признался, что материально зависит от родителей

Сын Губерниева признался в материальной зависимости от родителей: «Не сильно шикую»

Фото: Instagram* / guberniev_dmitry

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20-летнего Михаила часто упрекают хейтеры, что ему многое в жизни достается из-за статуса отца. Но он старается не обращать внимание на злопыхателей и двигаться к своим целям.

Единственный наследник спортивного комментатора Дмитрия Губерниева — Михаил — рассказал, что продолжает зависеть от родителей финансово. 20-летний юноша сейчас учится в институте на факультете международных отношений, поэтому у него нет времени на постоянную работу.

«Мне помогают, потому что я студент и не могу позволить себе работать постоянно. Учеба непростая, полна разных проектов. Да, материально завишу от родителей и не могу сказать, что сильно шикую», — сообщил в интервью StarHit.ru Михаил.

Он добавил, что папа и мама, конечно, стараются помогать ему, но подносить все на блюдечке с голубой каемочкой не собираются. Да и юноша хочет сам всего добиваться. Хотя постоянно слышит в свой адрес упреки, мол, все благодаря знаменитому папе.

«Плевать хотел на тех, кто считает, что у меня все происходит по блату. Отец всегда готов протянуть руку помощи, но я пытаюсь добиться всего сам. У меня своя жизнь, свой путь, и жить мне, а не папе. Люди разные, конечно, мне будет прилетать, мол, я чей-то сын», — подытожил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Губерниев разозлил Николая Баскова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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