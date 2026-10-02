«Джихадистский теракт»: как идет расследования ЧП на борту Flydubai

Дело о захвате самолета в небе над Аравийским полуостровом обрастает новыми деталями. Израильский премьер Нетаньяху раздает интервью иностранной прессе. И прямо намекает на иранский след. А еще заявил: воздушное судно от катастрофы спас обычный сантехник.

Кому понадобился мощный медийный эффект от несостоявшегося теракта, и что на самом деле происходило на борту? Корреспондент «Известий» Николай Иванов следит за ходом расследования и уже изучил все новые версии.

Человека в окровавленной футболке и джинсах называют героем. Вот реконструкция: если верить словам Янива Хаюна, он во время ЧП сорвался со своего кресла в 18 ряду, побежал к кабине пилота. Дверь заранее открыл раненый командир судна. Янив ворвался туда, обезвредил захватчика и взял управление Boeing на себя.

«Сам прыгнул обратно, схватился за штурвал, начал тянуть его на себя, и тогда…», — сказал Янив Хаюн.

«Ты сам потянул штурвал?» — спросил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

— Да.

Янив Хаюн — сантехник. Вопрос первый: откуда у сантехника сугубо профессиональные навыки управления Boeing 737?

Удивляется даже Трамп.

«Сантехник, который никогда в жизни не управлял самолетом, взялся за штурвал, потянул его на себя и сумел выровнять самолет буквально перед тем, как тот должен был разбиться», — сказал президент США Дональд Трамп.

Плюс резкое падение: вот траектория — как летел Boeing. Первая яма — и сразу на 4000 метров вниз. Вертикальная скорость десять километров в минуту! Пассажиров должно почти выбрасывать из кресел.

Вот продолжение разговора Нетаньяху и Янива.

— Вы дернули за рычаги?

— Да. Я смотрел телешоу «Mayday», господин премьер-министр. Самолет немного стабилизировался.

На борту был и врач.

— Мне дали потом пространство зайти, и я просто помог завязать этого террориста. И после этого мы пошли помогать этому пилоту. Я помог.

Вопрос второй: у израильтян самый жесткий авиационный контроль в мире. Как у нападавшего получилось пронести холодное оружие на борт?

«Экипаж также проходит контроль, как и все. Но дело в том, что пронести там перочинный ножик, или там не говорится какой нож — обычно у командира корабля и у пилота всегда есть перочинный нож, фонарик, есть зажигалка. Без этих ножа, зажигалки, фонарика и лупы летчики не летают», — сказал заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Спустя считанные часы министр обороны Израиля назвал случившееся «джихадистским терактом». Откуда такой вывод, если расследование едва началось? Второй пилот, напавший на командира, — гражданин Омана. Но это данные опять же израильских источников. Ситуация странная: обычно граждан государств, у которых нет дипотношений с Израилем — а у Омана их нет — не допускают на рейсы в эту страну.

— Целью этого является усиление международного давления на Иран и формирование международного фронта против него. Среди возможных сценариев называется нападение на самолет или аэропорт, которое приведет к жертвам среди мирного населения, после чего ответственность будет возложена на Иран.

Правда, пока и у Тель-Авива не получается привязать Иран к инциденту. Зато политический контекст очевиден: после обструкции на Генассамблее ООН, когда многие делегации покинули зал во время выступления Нетаньяху, израильский премьер возвращается домой. А там — на носу выборы в Кнессет.

«У Нетаньяху на выборах в конце октября нет хороших шансов на победу. В Израиле это очевидно всем. Улучшить предвыборные позиции хотят за счет Ирана, за счет нового витка военной напряженности. При этом воевать один, без поддержки США, Израиль не будет. И пытается доказать Вашингтону, что иранская угроза все еще сильна», — сказал политолог, директор Центра стратегических исследований и развития отношений с Ближним Востоком Ахмад Вахшитех.

Пока Израиль заявляет о терроризме, Эмираты только устанавливают, был ли террористический мотив вообще. Подозреваемый остается в Саудовской Аравии, а авиакомпания Flydubai остановила все рейсы в Израиль до окончания расследования.

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