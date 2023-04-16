Были драки: Лера Кудрявцева вспомнила о хулиганском прошлом

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Алексей Панков
Алексей Панков 12

Лера Кудрявцева рассказала о драках в школьные годы

Были драки: Лера Кудрявцева вспомнила о хулиганском прошлом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая призналась, что в школе не отличалась примерным поведением.

В школьные годы Лера Кудрявцева не отличалась примерным поведением. Об этом телеведущая рассказала в одной из программ на федеральном канале. Оказалась, что она даже несколько раз принимала участие в драках, из-за чего ее часто наказывали родители.

«Это как будто было в прошлой жизни. Как будто это было не со мной. Но я правда была хулиганка», — призналась Кудрявцева.

Девушке легко давались гуманитарные предметы. А вот точные науки она старалась списывать у соседа по парте по имени Константин. Кстати, с ним телеведущая до сих пор с ним сохраняет дружеские отношения.

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Мужчина заявил, что в школьные годы Лера была заводилой. Кроме того, она нередко наряжалась в откровенные наряды, чем шокировала учителей. По признанию Константина, он благодарен Кудрявцевой, что после прихода популярности она не зазналась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лера Кудрявцева рассказала о странной просьбе, которую недавно получила от одного фаната. Он предложил ей за деньги отправить ему нижнее белье.

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