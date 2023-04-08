«Девушка с огоньком»: Наталья Подольская призналась в давних грехах

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 57

Наталья Подольская призналась в давнем пристрастии к алкоголю, курению и любви к мату

«Девушка с огоньком»: Наталья Подольская призналась в давних грехах

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость не считает себя абсолютно положительным персонажем.

Певца Наталья Подольская призналась в своем небезупречном юношеском прошлом. В нем, по ее словам, было место и алкоголю, и курению, и не только. Таким откровением она поделилась в подкаст-шоу Марка Андерсона.

Журналист в беседе со звездой дал понять, что считает Наталью скромной представительницей шоу-бизнеса. К примеру, по сравнению с ее подругой, певицей Юлианой Карауловой. Но супруга Владимира Преснякова поспешила развеять сомнения.

«Юлиана— дерзкая, я — более положительный персонаж. Но я — девушка с огоньком. Посплетничать — любимое занятие на самом деле… Только я не ругаюсь матом. Я вообще не люблю публичный мат. Мне это доставляет неприятные ощущения», — подчеркнула выпускница.

Но было время, когда и этим грешила Наталья, наряду с вредными привычками.

«И ругалась матом, и курила, и пила водку. <…> Курила с 16 до 18, но бросила из-за голоса. У меня высокое сопрано, и я стала чувствовать, что мне сложно стало петь наверху и в один просто день я взяла и бросила», — вспомнила артистка.

Она не исключает, что через подобные этапы, скорее всего, предстоит пройти и ее двум сыновьям. Такое просто придется принять и пережить.

«Этот этап взросления проходят все дети — кто-то больше, хуже, у кого-то доходит до ужасных случаев», — отметила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что соседка супруги певца Малинина пожаловалась на нее в полицию.

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