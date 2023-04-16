В Германии продолжаются протесты против накачивания Украины оружием

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По оценкам экономистов, Берлин уже поставил Киеву вооружение и амуниции почти на три миллиарда евро.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christoph Soeder; 5-tv.ru

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Новые акции протеста против поставок оружия на Украину прокатились в эти выходные по Германии. Один из самых многочисленных митингов состоялся в Нюрнберге, его организовала партия «Альтернатива для Германии». Парламентарии выступают за урегулирование конфликта на Украине путем мирных переговоров, считая накачивание киевского режима оружием и боеприпасами преступлением.

Лидер «Альтернативы» заявил, что немцы хотят жить с Россией в мире, а американцам следует отправиться домой. Не обошлось без провокаций. Местные проукраинские активисты пытались спровоцировать участников антивоенного шествия на драку, но полиция не допустила столкновений.

По оценкам экономистов, Германия уже поставила Украине оружия и амуниции почти на три миллиарда евро.

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