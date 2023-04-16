При пожаре из-за кондиционера в Дубае погибли 16 человек

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Причиной стремительного распространения огня стали разделительные блоки, установленные постояльцами.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Шестнадцать человек погибли, девять получили ожоги в крупном пожаре в жилом доме в Дубае. Полностью сгорела квартира на четвертом этаже комплекса. Там находились рабочие-инострнанцы.

Постояльцы разделили жилье на несколько блоков построив перегородки из легковоспламеняющихся материалов. Это и стало причиной молниеносного распространения огня.

Сам пожар, по информации экстренных служб, возник из-за нарушения техники безопасности при использовании кондиционера. Он загорелся, а затем взорвался. Сигнализация сработала не сразу, сейчас следствие выясняет почему.

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