Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 42

Начало новой недели — лучшее время, чтобы навести порядок в жизни.

Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 апреля 2023 года?

Этот понедельник предназначен для разгребания завалов. У каждого из нас их наверняка накопилось достаточно, чтобы посвятить этому целый понедельник. Энергии дня будут помогать наводить уборку во всех сферах жизни.

Совет дня: обязательно расстаньтесь в понедельник с чем-нибудь старым. Отдайте в благотворительные фонды вещи, которые вам уже не нужны. Поблагодарите и отпустите отжившие себя отношения. Практики очищения — диеты и детоксы — также подходят для этого дня.

Предостережение дня: день не предназначен для начала строительства, ремонта и любых других созидательных дел.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

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