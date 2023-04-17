Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 апреля 2023 года?

Этот понедельник предназначен для разгребания завалов. У каждого из нас их наверняка накопилось достаточно, чтобы посвятить этому целый понедельник. Энергии дня будут помогать наводить уборку во всех сферах жизни.

Совет дня: обязательно расстаньтесь в понедельник с чем-нибудь старым. Отдайте в благотворительные фонды вещи, которые вам уже не нужны. Поблагодарите и отпустите отжившие себя отношения. Практики очищения — диеты и детоксы — также подходят для этого дня.

Предостережение дня: день не предназначен для начала строительства, ремонта и любых других созидательных дел.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология «Бацзы» и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.