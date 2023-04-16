В Тобольске экстренно сел самолет с 73 пассажирами из-за стаи птиц

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 15

Уральская транспортная прокуратура выясняет, могли ли крылатые попутчики действительно стать причиной аварийной ситуации.

В Тобольске экстренно сел самолет с 73 пассажирами из-за стаи птиц

Фото: Telegram / Уральская транспортная прокуратура

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Пассажирский самолет экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за предполагаемого столкновения со стаей птиц в небе и попадания пернатых в двигатель. Как сообщили в пресс-центре Уральской транспортной прокуратуры, экипаж воздушного судна Superjet -100 95M авиакомпании «Россия» вылетел с аэродрома Тобольск (Ремезов) рейсом 6764 в Санкт-Петербург.

Капитан корабля воздушного корабля решил вернуться на аэродром из соображений безопасности. Посадка прошла благополучно, пассажиры ждут своего резервного рейса, до пункта назначения они доберутся на день позже. Уральская транспортная прокуратура выясняет причины инцидента.

«На борту находилось 73 пассажира, в том числе пять детей, пять членов экипажа. Самолет отстранен от полетов, проводится дополнительная оценка его технического состояния», — сказано в заявлении.

В ведомстве также подчеркнули, что в ситуации разбирается и Тюменская транспортная прокуратура — проводит соответствующие протоколу надзорные мероприятия, после которых будет дана оценка ситуации и обеспечению орнитологической безопасности полетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о коварстве природной стихии, обрушившейся на американский штат Флорида. Из-за рекордно обильных дождей под водой оказался аэропорт, и самолеты буквально затонули.

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