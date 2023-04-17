В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выходить из поста после Пасхи

После долгого воздержания от скоромной пищи чрезмерный аппетит может стать причиной обострения болезней и других проблем с ЖКТ.

Возвращаться к обычному рациону после Великого поста нужно постепенно, чтобы пасхальный обед не стал первым шагом к обострению старых и приобретению новых недугов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Роспотребнадзор опубликовал в своем Telegram-канале правила выхода из поста, благодаря которым можно и насладиться разнообразием пищи, и сохранить здоровье. В первую очередь, предупредили в ведомстве, не стоит набрасываться на все блюда сразу после снятия запрета.

«Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи. Рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», — предупредили эксперты.

В публикации отмечается важность соблюдения питьевого режима. Человеку нужно выпивать в день от 30 до 50 миллилитров воды на один килограмм веса. Чистую воду можно заменять минеральной, а также компотами или травяным чаем. На пасхальном столе, как известно, много тяжелой пищи — ее хочется попробовать, но в первые дни важно знать меру. Например, не стоит есть больше одного яйца в праздник.

То же касается и куличей. Можно съесть один кусочек выпечки, немного творожной пасхи, затем выпив стакан кефира, ряженки или йогурта. На следующий день и далее варите легкие супы или готовьте крем-супы на овощном бульоне, из рыбы отдавайте предпочтение нежирной белой — это минтай, окунь, треска. К рыбным котлетам отлично подойдет гарнир из тушеных овощей или рис.

«Потихоньку добавлять в меню и мясные продукты. Предпочтительно из мяса курицы или индейки, а не говядины или свинины», — говорят специалисты.

Роспотребнадзор предупреждает, что одним из самых опасных продуктов после долгого поста может стать выпечка и другие изделия из теста — от булок, блинов, пирогов и тортов с кремом до вареников, пельменей и тому подобных блюд. Все это может резко повысить уровень глюкозы в крови и вызвать панкреатит, обострение гастрита или метеоризм.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач Татьяна Тарадеева более подробно рассказала о безопасном меню на праздники после Великого поста.