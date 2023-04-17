В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выходить из поста после Пасхи

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 22

В Роспотребнадзоре посоветовали постепенно расширять меню в течение недели после Пасхи

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выходить из поста после Пасхи

Фото: www.globallookpress.com / Anette Jäger

Читайте нас в: Дзен Новости

После долгого воздержания от скоромной пищи чрезмерный аппетит может стать причиной обострения болезней и других проблем с ЖКТ.

Возвращаться к обычному рациону после Великого поста нужно постепенно, чтобы пасхальный обед не стал первым шагом к обострению старых и приобретению новых недугов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Роспотребнадзор опубликовал в своем Telegram-канале правила выхода из поста, благодаря которым можно и насладиться разнообразием пищи, и сохранить здоровье. В первую очередь, предупредили в ведомстве, не стоит набрасываться на все блюда сразу после снятия запрета.

«Выходить из поста рекомендуется постепенно, расширяя меню в течение первой недели после Пасхи. Рекомендуется есть маленькими порциями каждые три часа, режим питания должен включать четыре-пять приемов пищи в день», — предупредили эксперты.

В публикации отмечается важность соблюдения питьевого режима. Человеку нужно выпивать в день от 30 до 50 миллилитров воды на один килограмм веса. Чистую воду можно заменять минеральной, а также компотами или травяным чаем. На пасхальном столе, как известно, много тяжелой пищи — ее хочется попробовать, но в первые дни важно знать меру. Например, не стоит есть больше одного яйца в праздник.

То же касается и куличей. Можно съесть один кусочек выпечки, немного творожной пасхи, затем выпив стакан кефира, ряженки или йогурта. На следующий день и далее варите легкие супы или готовьте крем-супы на овощном бульоне, из рыбы отдавайте предпочтение нежирной белой — это минтай, окунь, треска. К рыбным котлетам отлично подойдет гарнир из тушеных овощей или рис.

«Потихоньку добавлять в меню и мясные продукты. Предпочтительно из мяса курицы или индейки, а не говядины или свинины», — говорят специалисты.

Роспотребнадзор предупреждает, что одним из самых опасных продуктов после долгого поста может стать выпечка и другие изделия из теста — от булок, блинов, пирогов и тортов с кремом до вареников, пельменей и тому подобных блюд. Все это может резко повысить уровень глюкозы в крови и вызвать панкреатит, обострение гастрита или метеоризм.

Ранее, писал 5-tv.ru, врач Татьяна Тарадеева более подробно рассказала о безопасном меню на праздники после Великого поста.

+6° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
81.50
-0.18 90.16
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:22
Семейный праздник: как отметили Пасху российские звезды
1:01
Президент Эквадора Гильермо Ласос попал в больницу
0:42
За ними будущее: как в России готовят операторов и разработчиков беспилотников
0:24
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выходить из поста после Пасхи
0:03
«Что уж тут скрывать»: Алсу рассказала правду об уколах красоты и омоложении
23:45
Охота на охоту: как в Ленобласти борются с браконьерством

Сейчас читают

«Что уж тут скрывать»: Алсу рассказала правду об уколах красоты и омоложении
«Красота — это счастье»: Гурцкая призналась в любви к косметическим процедурам
«Если кто и должен, то это он»: Спиркина подаст встречный иск к Кончаловскому
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео