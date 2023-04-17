Умер звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 101

Актеру было 60 лет.

Умер звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

Фото: Кадр из к/ф «Трудно быть Богом», реж. Алексей Герман, 2013 г.

Читайте нас в: Дзен Новости

Умер российский актер Юрий Ашихмин. Об этом заявила его приятельница Алла Вагина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Знаменитости было 60 лет.

Известно, что в последний день жизни он находился в больнице, его лечили от продолжительной болезни.

Ашихмин появился на свет 30 августа в 1962 году, окончил актерские курсы Алексея Германа. Впервые стал сниматься в 1993 году, появился в фильме «Пленники удачи». В том числе знаменитость играл в таких картинах, как «Хрусталев, машину!», «Бумажный солдат», «Трудно быть Богом», «Клеймо», «На игре», «Юрьев день» и других. Его фильмография насчитывает около двух десятков картин.

Помимо этого он участвовал в работе над фильмом режиссера Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Там он играл роль Плешивого. Эта картина стала экранизацией романа братьев Стругацких.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского артиста Вадима Кешнера.

+5° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 41%
81.50
-0.18 90.16
0.16
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

9:00
Актер Дмитрий Чеботарев стал отцом во второй раз: «Нас больше!»
8:45
Затопило всю улицу: последствия прорыва трубы с кипятком ликвидируют в центре Петербурга
8:25
Умер звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин
8:05
«Семью кормить надо»: Пореченков рассказал об отношении к актерской деятельности
7:44
В США вечеринка подростков закончилась стрельбой, есть погибшие
7:30
Захарова назвала Украину «антироссийским инструментарием» для Польши

Сейчас читают

Регина Тодоренко о дружбе с Натальей Подольской: «Ощущение, что мы родственники»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
Светлая седмица: что можно и нельзя делать в первую пасхальную неделю?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео