Умер звезда «Обитаемого острова» Юрий Ашихмин

Умер российский актер Юрий Ашихмин. Об этом заявила его приятельница Алла Вагина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Знаменитости было 60 лет.

Известно, что в последний день жизни он находился в больнице, его лечили от продолжительной болезни.

Ашихмин появился на свет 30 августа в 1962 году, окончил актерские курсы Алексея Германа. Впервые стал сниматься в 1993 году, появился в фильме «Пленники удачи». В том числе знаменитость играл в таких картинах, как «Хрусталев, машину!», «Бумажный солдат», «Трудно быть Богом», «Клеймо», «На игре», «Юрьев день» и других. Его фильмография насчитывает около двух десятков картин.

Помимо этого он участвовал в работе над фильмом режиссера Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Там он играл роль Плешивого. Эта картина стала экранизацией романа братьев Стругацких.

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