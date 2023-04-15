«Неожиданно и радостно»: болеющий Костомаров лично поздравил Навку с 48-летием

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Навка похвасталась личным поздравлением с днем рождения от Костомарова

«Неожиданно и радостно»: болеющий Костомаров лично поздравил Навку с 48-летием

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

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Состояние фигуриста постепенно все меньше вызывает опасений у врачей. Поэтому он начал, насколько это пока возможно, возвращаться к привычной жизни, а именно к общению с коллегами и друзьями.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка была приятно удивлена, получив поздравление с днем рождения от болеющего фигуриста Романа Костомарова. Спортсмен позвонил имениннице прямо из больницы.

«Каждое поздравление бесценно и очень трогательно для меня. Но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно. Рома поздравил лично, безумно рада была слышать его голос!» — обрадованно поделилась Навка в социальной сети.

Тем самым она еще раз подтвердила, что состояние Костомарова улучшается. Поклонники вновь пожелали фигуристу как можно скорее поправиться и вернуться к привычной жизни.

Роман Костомаров попал в больницу в январе 2023 года после новогодних праздников. Его госпитализировали с пневмонией, а дальше болезнь развивалась стремительно: аппарат ИВЛ, ЭКМО, сепсис, гангрена, ампутации и два инсульта. Несколько месяцев его состояние оценивалось как тяжелое, однако недавно в лечении появилась положительная динамика, и фигурист пошел на поправку.

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