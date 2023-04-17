«Обижаться не надо»: зачем люди занимаются пересылкой поздравлений в соцсетях

Доктор культурологии Андрей Зберовский отметил, что пересылка поздравлений — норма современного общества.

С наступлением Пасхи WhatsApp и другие мессенджеры наполнялись однообразными поздравлениями, которые люди часто пересылают друг другу. Есть те, кто воспринимает такой жест за лень, бескультурье и неуважение. Например, недавно Эдгар Запашный выразил свое недовольство в социальной сети по поводу таких поздравлений и сказал, что намного приятнее, когда люди пишут и звонят лично, а не занимаются шаблонной пересылкой.

Между тем 5-tv.ru решил спросить у доктора культурологии Андрея Зберовского, почему современные люди делают это.

Эксперт отметил, что здесь речь идет о человеческом прогрессе, который находится на этапе нового цифрового формата общения, где распространена массовая отправка разных смайликов, фотографий, открыток и поздравлений.

Кстати, в нулевых в моду входили смски. Тогда тоже возникла дискуссия. Одни считали, что отправка электронного сообщения кому-то на день рождения или в Новый Год — это лень или оскорбительное отношение. А другие говорили про прогресс.

Раньше каждый мог написать письмо, сходить на почту и отправить открытку. Это все было красиво и от руки. За нулевые все привыкли к тому, что поздравлять можно через интернет.

Отправка пасхальных или любых других поздравлений не является бескультурьем, скорее это норма современного подхода, когда люди экономят время и делают стандартизированные, шаблонные действия.

«Самым близким людям мы все равно, как правило, звоним. Родителям, родственникам, близким друзьям. Определенная дань уважения и внимания пересылкой все равно приятна. Мы понимаем, что сообщение могло пересылаться и 20 раз, но все равно дорог не подарок, дорого внимание. Это хорошо, когда есть люди, которые помнят», — отмечает Андрей Зберовский.

Доктор культурологии заключил, что прогресс не остановить и такая форма стала новым элементом общества. Обижаться здесь не надо.

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