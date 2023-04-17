Житель Бердянска устроил в своем гараже схрон с боеприпасами и формой НАТО

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Своих соседей мужчина держал в страхе, периодически стреляя из оружия по окнам и фонарям.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sergey Petrov; 5-tv.ru

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В Запорожской области нашли крупный тайник с боеприпасами натовского образца. Житель Бердянска, бывший сотрудник погранслужбы Украины, устроил схрон в своем гараже. Помимо разрывных боеприпасов, которые запрещены Женевской конвенцией, мужчина хранил там оружие, из которого в нетрезвом виде стрелял по домам и держал в страхе жителей.

«Он как выпьет, выходил стрелять. А что мы могли сделать? Он же военный. И вот начинает стрелять очередями в направлении домов, то по окнам, то по фонарям, то по воробьям. Хорошо, что это все закончилось», — поделился один из местных жителей.

Еще там обнаружили форму с нашивкой стран — участниц НАТО. Это, по данным спецслужб, доказывает присутствие их военных в порту Бердянска в момент отгрузки. Сейчас все оружие и боеприпасы изъяли из тайника.

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Житель Бердянска устроил в своем гараже схрон с боеприпасами и формой НАТО

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