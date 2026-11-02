ФСБ перехватила посылки с заминированными FPV-очками для бойцов СВО

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Опасное оборудование рассылалось сотрудниками спецслужбы Украины.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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ФСБ сорвала серию терактов Киева против российских военных. Сотрудники спецслужбы Украины через фейковые аккаунты связывались с волонтерскими организациями и передавали им посылки под видом гуманитарной помощи. В коробках была партия заминированных FPV-очков для управления дронами. Корреспондент «Известий» Александр Сафиулин узнал, как нашим силовикам удалось раскрыть диверсионную схему.

Робот-сапер аккуратно извлекает из посылки коробку с очками для управления FPV-дроном. После помещает во взрывозащитную камеру. Уже в сопровождении сотрудника в защитном костюме все вместе вывозят в безопасное место без посторонних, обезвреживают, разбирают на мелкие детали.

— В результате термопробы установлено горение, характерное для взрывчатого вещества.

Очки должны были попасть в руки бойцу на одном из участков фронта, сначала в руки, после на голову, сдетонировать. И такой случай не один. Оперативники ФСБ раскрыли целую сеть таких поставок на передовую. Схема была хорошо продумана.

«В личные сообщения написала девушка, представилась Дарьей. Предложила нам три комплекта FPV-очков, мы уточнили у ребят потребность, ребята подтвердили, что такая нужда есть», — сказал волонтер, представитель гуманитарной организации.

Аноним представляется бизнесменом, товары якобы возит из Китая, доставка долгая, получатели иногда не дожидаются, товар остается. Хочет помочь. Легенда очень правдоподобная, заподозрить что-то тяжело, гуманитарная помощь часто так и передается. Коробки должны были быстро попасть на фронт.

«От незнакомого мне человека через данную организацию в помощь мне, для передачи мне очков для FPV-дрона. Я согласился. Обратился сразу же в органы безопасности», — сказал военнослужащий ВС РФ.

После ситуацию уже контролировали спецслужбы. Девушку-волонтера также встретили оперативники во время получения коробки от неравнодушных. Во всех случаях проверка коробок подозрения подтвердила. В конструкцию очков внесли изменения. Вместо кулеров охлаждения спецслужбы врага впаяли в FPV-очки самодельное взрывное устройство. Подрыв привел бы к гибели пилота.

«ФСБ России обращается к представителям волонтерских, благотворительных организаций, частным лицам: следует получать гуманитарную помощь исключительно из проверенных источников. И проверять ее на наличие взрывных устройств и отравляющих веществ», — сказал оперативный сотрудник ФСБ России.

Подобные случаи встречались и раньше. Так взрывчатку уже маскировали под стельки для обуви. Мощности подрыва тогда вполне хватило бы для того, чтобы тяжело ранить бойца на передовой. Но схему врага тогда, как и теперь, вовремя вычислили, опасные посылки перехватили и обезвредили.

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