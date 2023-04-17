Воздушные змеи разных форм и размеров заполонили все небо Китая

Жители Китая наблюдали невероятное зрелище. Все небо на востоке страны заполонили тысячи разных существ. И это не чудо природы, а 40-й Международный фестиваль воздушных змеев.

Сотни туристов со всего мира прибыли в китайскую провинцию, чтобы полюбоваться на это событие. В мероприятии участвовали змеи разных форм и размеров. Так, в воздухе можно было увидеть гигантскую древнюю птицу и поезд длиной в 150 метров.