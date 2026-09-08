Мировое время хотят отвязать от оборота Земли

Международное бюро мер и весов примет историческое решение относительно так называемой високосной секунды. Эта разница между двумя эталонами времени — вращением земли и атомными часами.

Раньше секунду прибавляли, но теперь планета вращается быстрее и секунду впервые придется вычитать. Существует опасность, что это может сказаться на работе спутниковых навигаций, телекоммуникаций, энергосетей и финансовых рынков. Поэтому есть предложение секунду заменить на високосный час. То есть по большому счету просто переложить ответственность на потомков, ведь этот лишний час для вычитания или прибавления накопится минимум через тысячу лет.

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