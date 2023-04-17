Чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла на 30-м году жизни

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Алексей Панков
Алексей Панков 139

В последние годы она играла в клубе «Астроханочка».

Чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла на 30-м году жизни

Фото: Федерация гандбола России

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На 30-м году жизни скончалась гандболистка Виктория Дивак. С 2021-го года девушка играла в клубе «Астраханочка». Причины смерти спортсменки не уточняются.

Как отметили в Федерации гандбола России, Дивак начала карьеру в «Динамо-Синаре». С этим клубом она три раза выигрывала чемпионат России. Также спортсменка успела поиграть в немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле».

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В зарубежных лигах девушка завоевала золото на чемпионате Белоруссии, дважды выигрывала кубок Белоруссии. Во Франции Дивак становилась победителем второй национальной лиги страны. А в составе еще юниорской сборной России в 2009 году она выиграла чемпионат Европы.

«Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — отметили в пресс-службе организации.

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Чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла на 30-м году жизни

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