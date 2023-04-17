Сергей Лавров прилетел в Бразилию с официальным визитом. У трапа российского министра ждали красная дорожка и военный оркестр. Бразилия стала первой страной в турне Сергея Лаврова по Латинской Америке.

В эти минуты глава нашего МИД встречается со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Ожидается, что сегодня российского министра иностранных дел примет и президент Лула да Силва.

В ближайшие дни Сергей Лавров также посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.