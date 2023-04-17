Сергей Лавров прилетел в Бразилию с официальным визитом

Эфирная новость 22

Также в плане российского министра посещение Венесуэлы, Никарагуа и Кубы.

Фото, видео: Reuters / UESLEI MARCELINO; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Сергей Лавров прилетел в Бразилию с официальным визитом. У трапа российского министра ждали красная дорожка и военный оркестр. Бразилия стала первой страной в турне Сергея Лаврова по Латинской Америке.

В эти минуты глава нашего МИД встречается со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой. Ожидается, что сегодня российского министра иностранных дел примет и президент Лула да Силва.

В ближайшие дни Сергей Лавров также посетит Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 30%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Взять быка за рога: китайский совет дня на понедельник, 17 апреля

Последние новости

22:40
Громкие крики, как детский плач: в Красноярске женщина завела медведя в квартире
22:25
«Мужественный поступок»: Владимир Левкин рассказал о борьбе дочери с раком
22:04
Юлианна Караулова: авторы песен — на заднем плане
22:00
Брянский губернатор Богомаз сообщил о попытке пересечения границы РФ со стороны Украины
21:48
Собаки загрызли мальчика в Оренбурге: хронология трагедии и можно ли было избежать
21:38
НАТО разместил большое количество войск на границах с Россией

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ
«Песни звучат с одного плеча»: SHAMAN о собственном музыкальном стиле

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео