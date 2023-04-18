Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в одной из церквей в столице Судана

Эфирная новость 27

Беспорядки не утихают ни на минуту, а некоторые районы столицы африканской страны выжжены дотла.

Фото, видео: Reuters / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Судане, где не утихают столкновения армии и спецназа, ждут помощи наши соотечественники. Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в одной из церквей столицы страны — Хартума. Здание обесточено, воды нет, с улицы постоянно доносятся звуки перестрелки. Посольство России с женщиной на связи, но пока даже на дипломатических машинах выезжать опасно.

Судан оказался на грани гражданской войны из-за раскола военных элит. Причина стара как мир — борьба за власть и доступ к ресурсам. Одни кварталы Хартума в огне, другие уже превратились в пепелища. Со спутника они выглядят, как черные дыры. Удары наносят даже по больницам, говорят врачи. По последним данным, за три дня, что прошли с начала конфликта, погибли более 180 человек, почти две тысячи ранены.

+7° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
81.63
0.13 89.66
-0.50
Что посеешь, то и пожнешь: китайский совет дня на вторник, 18 апреля

Последние новости

4:54
Дотянуть до автосервиса: как залатать проколотую шину на дороге без запаски
4:40
«Это не так». В Бразилии поспорили с мнением США по украинскому вопросу
4:21
Филипп Киркоров о новой любви: «На старости лет надо ж было так умудриться!»
4:00
Даже если владелец умер: почему абонентам достаются сим-карты на чужое имя
3:43
Актер Михаил Филиппов покидает «Маяковку»: «Ухожу из театра с тяжелым сердцем»
3:23
Россиянка с ребенком оказалась заблокирована в одной из церквей в столице Судана

Сейчас читают

Что делать в случае сокращения: пошаговая инструкция
Звезда "Битвы экстрасенсов" о порче и проклятии: Не стоит воспринимать магию как шутку
Юлианна Караулова: авторы песен — на заднем плане
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео