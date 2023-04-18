Новое решение российских войск делает армию еще сильнее и неуязвимее для противника.

Украинские националисты на возможном наступлении столкнутся с неслыханными трудностями. Это продуманные инженерные укрепления, которые не строились в Европе уже около 80 лет. Разведчики Великобритании признали, что разработанные оборонительные сооружения превратят Россию в еще более сильного противника для ВСУ.

«Нет более сложной задачи, чем планирование и проведение комбинированной атаки на линию препятствий. На линии фронта, а также в муниципалитетах за ними Россия возвела оборонительные барьеры, невиданные в Европе со времен падения гитлеровского Третьего рейха», — сообщается в материале издания El País.

Исходя из законов военного дела, киевскому режиму следует сосредоточить силы, опережающие обороняющуюся сторону в соотношении один к трем, ведь боевиков Незалежной ждет «титаническая бомба». При этом спрогнозировано огромное число потерь у украинской стороны.

Стоит отметить, что у Москвы уже есть оружие, способное отразить наступление ВСУ за считанные секунды. Еще в 90-годах началась разработка тактических ракет большой дальности Х-50. Сейчас это вооружение уже готово к использованию. Оно имеет «несущий корпус» с выдвижным крылом малой стреловидности, а его калибр не выше 0,07−0,01 квадратного метра, поэтому дальность обнаружения значительно снижается. Так противник не сможет вовремя заметить ракету.

При этом Х-50 способен поразить цели на расстоянии 1500 километров, чем обгоняет американские аналоги на 15-20%. Такие качества дают вооружению все шансы серьезно осложнить развертывание контрнаступления ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании спрогнозировали полный разгром ВСУ.