«Титаническая бомба»: ВСУ встретят неминуемую гибель в случае контрнаступления
El País: ВСУ столкнутся с действенными инженерными укреплениями при контрнаступлении
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Новое решение российских войск делает армию еще сильнее и неуязвимее для противника.
Украинские националисты на возможном наступлении столкнутся с неслыханными трудностями. Это продуманные инженерные укрепления, которые не строились в Европе уже около 80 лет. Разведчики Великобритании признали, что разработанные оборонительные сооружения превратят Россию в еще более сильного противника для ВСУ.
«Нет более сложной задачи, чем планирование и проведение комбинированной атаки на линию препятствий. На линии фронта, а также в муниципалитетах за ними Россия возвела оборонительные барьеры, невиданные в Европе со времен падения гитлеровского Третьего рейха», — сообщается в материале издания El País.
Исходя из законов военного дела, киевскому режиму следует сосредоточить силы, опережающие обороняющуюся сторону в соотношении один к трем, ведь боевиков Незалежной ждет «титаническая бомба». При этом спрогнозировано огромное число потерь у украинской стороны.
Стоит отметить, что у Москвы уже есть оружие, способное отразить наступление ВСУ за считанные секунды. Еще в 90-годах началась разработка тактических ракет большой дальности Х-50. Сейчас это вооружение уже готово к использованию. Оно имеет «несущий корпус» с выдвижным крылом малой стреловидности, а его калибр не выше 0,07−0,01 квадратного метра, поэтому дальность обнаружения значительно снижается. Так противник не сможет вовремя заметить ракету.
При этом Х-50 способен поразить цели на расстоянии 1500 километров, чем обгоняет американские аналоги на 15-20%. Такие качества дают вооружению все шансы серьезно осложнить развертывание контрнаступления ВСУ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Великобритании спрогнозировали полный разгром ВСУ.
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